Какой получилась Call of Duty: Black Ops 6

Одна из лучших сюжетных кампаний в истории серии.

Осень — традиционная пора для релиза новой Call of Duty. В этом году ею стала Black Ops 6 — прямое продолжение вышедшей в 2020-м Black Ops Cold War. Та игра получила не слишком восторженные отзывы — в основном из-за неоднозначного отношения критиков и аудитории к мультиплеерным режимам.

Рассказываем, смог ли все тот же творческий союз Treyarch и Raven Software исправить былые ошибки и выйти на новый для себя уровень.

Call of Duty Black Ops 6.

Шпионский триллер в лучших традициях жанра

«Вороны» на ура справились с поставленной задачей. Кампания в Black Ops Cold War и так удостоилась лестных отзывов, а сюжетный режим в новой CoD многие и вовсе назвали лучшим в серии за последние годы. Поэтому знакомство хотя бы с прошлой частью очень важно для понимания происходящего. А оно уж очень стремится походить на шпионские триллеры про Итана Ханта и Джейсона Борна.

Call of Duty Black Ops 6.

Правда, здешние оперативники куда меньше церемонятся и достигают поставленных целей всеми доступными методами, в том числе и противозаконными. По традиции наблюдать за происходящими на экране событиями предстоит как в формате кинематографических роликов, так и от лица персонажа. Режиссура в обоих случаях исключительно хороша, но вы ведь и не ждали другого от очередной «калды», не так ли?

11 миссий продолжительностью порядка 8-9 часов проходятся на одном дыхании и радуют разнообразием как сеттинга, так и ситуаций. Коли у нас тут шпионский триллер, то нередко для выполнения заданий придется полагаться на аккуратный стелс или грамотное использование гаджетов. Несмотря на присущую серии линейность, большинство миссий можно завершить разными способами.

Call of Duty Black Ops 6.

Ну и, конечно же, нельзя не отметить нововведения в боевой системе. Теперь выполнять такие движения, как подкат, прыжок и рывок, можно во всех направлениях. Система получила название omnimovement — казалось бы, банальная вещь, но при этом в корне меняющая ощущение от перестрелок.

Иной раз новая Call of Duty заставляет вспомнить третью Max Payne 3 с ее подчас бешеной динамикой. А с видом от первого лица эффект погружения усиливается.

Улучшения в сетевом режиме

Помимо великолепной сюжетной кампании, Black Ops 6 предлагает еще мультиплеер на пару с зомби-режимом. Сперва поговорим о первом. В целях удобства одно и то же оружие можно модифицировать несколько раз — для быстрого переключения между разными вариациями предусмотрены слоты. А количество однообразных прицелов, обойм и прочих аксессуаров, едва отличающихся друг от друга по характеристикам, существенно сократили.

Call of Duty Black Ops 6.

Само собой, omnimovement интегрировали не только в сюжетную кампанию, но и в мультиплеер, что также положительно сказалось на динамике и без того бодрых боев. Плюс ко всему добавили возможность захвата других игроков в заложники и использования их в качестве живых щитов.

Ну и, что называется, на бис — слегка переработанная система перков. Отныне можно либо по классике использовать те навыки, что интересны лично вам, или же установить три «улучшалки» одного цвета, получив буст к характеристикам.

А зомби здесь не тихие

Последним компонентом столь аппетитного блюда служит зомби-режим. Если вы не в курсе, то это отдельная кампания, никак не связанная с основным сюжетом и также не считающая нужным вводить новичков в курс дела.

Call of Duty Black Ops 6.

Акцент смещен в сторону слаженной работы команды — эдакий Left 4 Dead, но со своими заморочками. В режиме имеется два типа валюты: эссенция для получения доступа к уровням, а также трофеи для покупки улучшений.

По большему счету сражения с ожившей мертвечиной не сильно отличаются от виденного ранее. Пока в игре доступны всего две карты, поэтому жедающим выжать из зомби-режима максимум придется набраться терпения и подождать.

Вывод — три отличные игры в одной

В истории Call of Duty хватало как удачных, так и не очень частей. Black Ops 6 определенно одна из лучших. Она не вывела жанр или саму серию на новый уровень, но вобрала в себя лучшие идеи предшественниц и улучшила ряд аспектов.

Особенно это касается кампании и возросшей динамики сражений. Даже заядлые скептики, обвиняющие Activision в том, что та из года в год продает чуть улучшенные дополнения, а не полноценные игры, будут приятно удивлены.

Ну и не забывайте о том, что стараниями Microsoft новая «калда» с момента релиза доступна в Game Pass — впервые в истории серии.

Системные требования для Call of Duty: Black Ops 6

Минимальные системные требования:

— ОС: 64-битная Windows 10

— Процессор: AMD Ryzen 5 1400 или Intel Core i5-6600

— Оперативная память: 8 ГБ

— Видеокарта: AMD Radeon RX 470 или GeForce GTX 960

— Видеопамять: 2 ГБ

— Место для хранения: SSD на 102 ГБ

Рекомендуемые системные требования:

— ОС: 64-битная Windows 10

— Процессор: AMD Ryzen 5 1600X или Intel Core i7-6700K

— Оперативная память: 12 ГБ

— Видеокарта: AMD Radeon RX 6600 XT или GeForce RTX 3060

— Видеопамять: 8 ГБ

— Место для хранения: SSD на 102 ГБ

Максимальные системные требования для 4K Ultra:

— ОС: 64-битная Windows 10

— Процессор: AMD Ryzen 7 2700X или Intel Core i7-8700K

— Оперативная память: 16 ГБ

— Видеокарта: AMD Radeon RX 6800 XT или GeForce RTX 3080 / RTX 4070

— Видеопамять: 10 ГБ

— Место для хранения: SSD на 102 ГБ