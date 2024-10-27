Серия «Сталкер»: от худшей игры к лучшей

Сможет ли вторая часть забрать трон? Или будет худшей в серии? Узнаем уже через три недели.

S.T.A.L.K.E.R. 2 мы похоже все-таки дождемся. Тысячи фанатов с трепетом ждут возвращения любимой серии. А пока до релиза второй части остаются считанные недели, мы решили вспомнить все прошлые проекты франшизы.

4. S.T.A.L.K.E.R. Mobile

S.T.A.L.K.E.R. Mobile.

Небольшая Java-игра для телефонов, созданная в ходе рекламной кампании «Тени Чернобыля». За счет Mobile студия GSC рассчитывала привлечь дополнительное внимание к первому S.T.A.L.K.E.R. В итоге получился неплохой рельсовый шутер с приличной для тех лет графикой, ролевыми элементами и определенной свободой выбора в миссиях. Но опять же, рассматривать проект иначе как «убивалку времени в знакомом сеттинге» не получается.

3. S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо (2008)

S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо.

«Чистое небо» стало первым самостоятельным дополнением для оригинального S.T.A.L.K.E.R. Из-за довольно короткого временного промежутка между релизами двух частей авторам пришлось отказаться от многочисленных задумок. Поэтому геймплей претерпел минимальные изменения, а большинство планировавшихся локаций так и остались в виде концепт-артов и зарисовок.

Зато разработчикам удалось довести до ума другие игровые элементы. Так, был доработан искусственный интеллект мутантов и NPC, скорректирована работа системы A-Life, изменены аномалии и система повреждений. Также в Зоне появились новые группировки, обширные территории, пополнился арсенал, стволы позволялось ремонтировать и модернизировать. Но главное, подправленная графика теперь выдавала отличный уровень графики.

Но сжатые сроки разработки все же сказались на проекте негативным образом. Сюжет получился скомканным, хваленная война кланов практически ни на что не влияла, а главный герой Шрам запомнился гораздо слабее того же Меченого. Подвело и техническое состояние, ведь в момент выхода игра изобиловала багами и вылетами. Со временем патчи исправили ситуацию, но момент уже был упущен.

2. S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля (2007)

S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля.

Игра, с которой началась история Зоны Отчуждения. Первый S.T.A.L.K.E.R. пережил несколько смен концепций и названий, а многие фишки пришлось отменить или урезать, прежде чем тайтл смог добраться до полок магазинов. Но конечный результат точно стоил того, ведь игра почти сразу покорила сердца геймеров.

Главное достоинство проекта крылось в его неповторимой атмосфере. Местный антураж затягивал, а в каждой детали ощущался тот самый неуловимый постсоветский флер. В огромном мире опасность таилась буквально везде, ведь тут убить могли аномалии, мутанты, бандиты, военные, другие сталкеры и, конечно же, радиация. А после напряженного дня так хотелось посидеть рядом с костром и послушать пусть и заезженные, но душевные анекдоты.

Но при всех плюсах оригинал далек от звания идеальной игры. Многие фишки или урезали, или вырезали, система A-Life работала не так, как планировалось, а разбросанные везде артефакты сбивали погружение. Не отрицаем, что в таком виде у игры есть очарование, но она могла быть еще лучше.

1. S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти (2009)

S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти.

Хоть и в момент релиза к данной итерации S.T.A.L.K.E.R. относились неоднозначно, сложно отрицать то, что на тот момент именно в «Зове Припяти» франшиза вышла на пик своего развития. Все механики работали как надо, окружающий мир получился живым и опасным, а история держала до финала.

Сюжетно аддон продолжил события оригинала, но в этот раз действия развернулись на новых территориях, а в центре истории оказались совсем другие, не менее колоритные персонажи. В роли майора Дегтярева геймеры расследовали падение вертолетов, искали выживших военных, обзаводились друзьями и врагами, изучали аномалии, а в свободное время выполняли разные миссии.

И местные квесты получились невероятно проработанными, интересными, и, пожалуй, лучшими в серии. Более того, в заданиях появилась вариативность, которая выливалась не просто в «оставить в живых» или «убить», но и в выборе сторон конфликта, что влияло на прохождение. А проследить за стилем прохождения можно было в выбитых внутриигровых достижениях.

К тому же команда явно учла ошибки прошлых частей. Техническое состояние игры хоть и в очередной раз подвело, но багов и вылетов было в разы меньше, чем раньше. А еще студия сознательно ухудшила качество картинки, чтобы проект успешно запускался на слабых ПК, тем самым, расширив аудиторию. Со временем отношение аудитории к «Зову Припяти» стало еще лучше, о чем наглядно свидетельствует больше число различных модификаций.