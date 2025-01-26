Ребус дня в Zoo на 26-27 января уже разгадан игроками
Раскрыт ответ на ребус дня в Zoo на 26-27 января.
Ребус дня в Zoo на 26-27 января.
Правильный ответ: Meerkat
Что такое Zoo
Виртуальный зоопарк прямо в Telegram, созданный авторами X Empire (Musk Empire). Расширяйте свои владения, ухаживайте за животными и ждите аирдропа — фаза майнинга закончится уже совсем скоро.
Что такое ребус дня в Zoo
Несложная визуальная головоломка, в которой зашифровано название животного. Разгадайте ее — и получите сразу 1000 единиц корма. Ребус обновляется каждый день в 10:00 по Москве.
Как ввести ребус дня в Zoo
Запустите приложение, перейдите в меню «Задачи» и выберите пункт «Ребус дня». Введите правильный ответ на английском языке и забирайте награду.
Новости