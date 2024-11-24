«Ведьмак 3» стал еще красивее — для игры появились самые реалистичные текстуры

Известный мододел под ником Halk Hogan выпустил очередную версию своего HD-мода для «Ведьмака 3».

The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition «весит» 11 гигабайтов и улучшает не только текстуры, но и модели, материалы, и даже повышает дальность прорисовки. Ранее разработчики из CDPR уже включали работы этого автора в официальные патчи — возможно, то же самое случится и теперь. Скачать мод можно по ссылке.