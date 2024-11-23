Найден эффективный способ убрать подтормаживания в S.T.A.L.K.E.R. 2 на ПК

Игровой журналист Антон Логвинов в своем Telegram-канале поделился лайфхаком, который поможет убрать подтормаживания и поднять качество картинки в S.T.A.L.K.E.R. 2. Способ годится для тех, кто проходит игру на ПК.

Необходимо установить программу DLSS Swapper с GitHub и заменить DLSS в игре на версию 3.8.10 — скачать ее можно во вкладке Library. Затем останется нажать на обложку игры и выбрать, какую версию загрузить. «Две минуты простейших действий, а результат прям потрясный», — заключил Логвинов.

Еще можно вручную проапгрейдить Frame Generator. Для этого нужно скачать последнюю версию программы и поместить ее в папку с игрой: ...S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (Windows) — Content — Engine — Plugins — Marketplace — Streamline —Binaries — ThirdParty — Win64.