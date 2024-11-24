Через несколько дней выйдет первый патч для S.T.A.L.K.E.R. 2 — A-Life в нем не исправят

S.T.A.L.K.E.R. 2 вышел в релиз откровенно недоделанным, но разработчики начинают с этим работать. Уже на следующей неделе выйдет первый патч, который исправит множество багов и недоработок: от вылетов и сломанных квестов до цен на оружие и опечаток.

Впрочем, грядущее обновление решит далеко не все проблемы — недоработки системы A-Life 2.0 и мертвые зоны стиков геймпадов будут исправлять в следующих патчах.