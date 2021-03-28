Поветкин — Уайт: британцы освистали российский гимн перед началом боя
01:59
Российский боксер Александр Поветкин проводит бой-реванш против британца Диллиана Уайта.
Перед поединком часть зрителей боя, который проходит на Гибралтаре, освистали гимн России.
Поветкин в августе 2020 года в Великобритании в пятом раунде нокаутировал Уайта и завоевал временный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.
Реванш должен был пройти в ноябре, но не состоялась из-за того, что Поветкин заразился коронавирусом.
Статистика 41-летнего Поветкина — 39 боев, 36 побед, 2 поражения, 1 ничья.
Статистика 32-летнего Уайта — 29 боев, 27 побед, 2 поражения.
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