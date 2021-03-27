Актер Сычев заявил, что ждет от Поветкина досрочной победы в поединке с Уайтом

Актер Владимир Сычев рассказал о своих ожиданиях от поединка россиянина Александра Поветкина с британцем Диллианом Уайтом.

«Я беседовал с Сашей, самочувствие хорошее, он готов. Он всегда готов. Всегда в форме. Я всегда болею за своего друга. Не получилось лететь на бой, поэтому буду наблюдать, болеть и переживать у экрана телевизора. Я жду от него досрочной победы в этом поединке. Это супертяжелый вес, все понимают, что можно одним ударом победить. Уайт в прекрасной форме. Я думаю, он находится сейчас на пике в своей карьере. Конечно, тот нокаут, который был в предыдущем бою будет иметь значение. Но он прекрасно понимает, что у него все положено на карту», — приводит РЕН ТВ слова Сычева.

Поветкин в августе 2020 года в Великобритании в пятом раунде нокаутировал Уайта и завоевал временный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.

Реванш должен был пройти в ноябре, но не состоялась из-за того, что Поветкин заразился коронавирусом.

Статистика 41-летнего Поветкина — 39 боев, 36 побед, 2 поражения, 1 ничья.

Статистика 32-летнего Уайта — 29 боев, 27 побед, 2 поражения.

12-раундовый бой Поветкин — Уайт 2 (длительность раундов — по 3 минуты) пройдет 27 марта 2021 в Гибралтаре. Его в прямом эфире покажет РЕН ТВ. Время начала трансляции — 0.15 28 марта (мск).