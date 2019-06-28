Белякова взяла бронзу Европейских игр в весе до 60 кг

Россиянка Анастасия Белякова завоевала бронзу Европейских игр по боксу в весе до 60 кг. В полуфинале она проиграла Мире Потконен из Финляндии.

Россия лидирует в медальном зачете Европейских игр - 33 золотых, 16 серебряных, 27 бронзовых наград.

Чествования российских призеров Европейских игр регулярно проходят в Доме болельщиков команды России в Минске. Дом работает с 10 утра до позднего вечера (адрес - улица Коммунистическая, 86), там также проходят концерты и проводятся интересные активности для гостей.