Орлов — о возможной отставке Семака: «На каком основании его увольнять? Кто лучше?»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» отреагировал на информацию о возможной отставке главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Семака не уволили бы, даже если бы команда проиграла ЦСКА. Потому что кого сейчас приглашать вместо него? «Зенит» был на втором месте, теперь вышел на первое (дождемся матча «Динамо» против «Крыльев»). Кто из специалистов лучше Сергея Богдановича для российского футбола? Ну что вы! Он работает в Петербурге девятый сезон. У него семь золотых медалей и одна серебряная. Так на каком основании его увольнять? Не понимаю, какие могут быть разногласия между Зыряновым и Семаком? У них хорошие отношения! Зачем кто-то вбивает клин между ними?!» — сказал «СЭ» Орлов.

В день матча 16-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит» (1:4) появилась информация о том, что председатель правления петербургского клуба Константин Зырянов якобы рассматривает возможность увольнения Семака. Специалист возглавляет сине-бело-голубых с мая 2018 года.