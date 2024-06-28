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Леброн воссоединился с сыном в «Лейкерс». НБА ждет первый в истории династический дуэт

«Лейкерс» выбрали сына Леброна Джеймса под 55-м номером драфта НБА
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Леброн Джеймс и его сын Бронни Джеймс
Леброн Джеймс и его сын Бронни Джеймс.
Фото Global Look Press
Знаменитая команда из Лос-Анджелеса выбрала Бронни Джеймса на драфте НБА под 55-м номером.

Мечта легендарного Леброна Джеймса исполнилась — финал своей карьеры он проведет в одной команде со своим сыном Бронни. 19-летний студент Университета Южной Калифорнии задрафтован командой НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» во втором раунде под общим 55-м номером. Спортивные перспективы этого подписания неочевидны — Джеймс-младший в студенческой лиге не блистал и имел проблемы со здоровьем. Но маркетинговый ход как минимум нетривиален — ведь никогда в истории звездной лиги отец и сын не играли вместе в одной команде. Кроме того, Леброн по факту давно определяет и стратегию, и тактику клуба. И сложно представить, чтобы в «Лейкерс» что-то пошло вопреки желанию гения.

Леброн Джеймс (справа) и его сын Бронни Джеймс
Леброн Джеймс (справа) и его сын Бронни Джеймс.
Фото Global Look Press

Блатной новобранец?

«Бронни — это прежде всего человек с несгибаемым характером. Кроме того, это молодой спортсмен, который невероятно усердно работает над собой, — прокомментировал подписание вице-президент «Лейкерс» по баскетбольным операциям и генеральный менеджер Роб Пелинка. — Именно на эти качества мы обращаем внимание при выборе игроков на драфте и воплощении стратегии развития команды. Бронни провел с нами отличную драфт-тренировку, где продемонстрировал все эти качества. Что касается его деловых качеств, то он не тот человек, который когда-либо выбирал легкие пути, ожидал баскетбольных поблажек или считал, что имеет на них право».

«Наследие», — отреагировал очень предсказуемый выбор своего клуба Леброн и выложил фотографию с маленьким Бронни. «Благословлен свыше», — прокомментировал поворот в своей карьере сам Бронни в соцсетях. У новобранца будет шанс впервые выйти в форме «Лейкерс» во время Летней лиги НБА, которая пройдет с 12 по 22 июля. Впрочем, сам Леброн навряд ли появится на паркете в межсезонье, поэтому исторического слияния двух Джеймсов в едином баскетбольном порыве на площадке придется ждать как минимум до осени. Но в том, что это случится, сомнений практически нет. «Мой последний год в баскетболе будет сыгран с моим сыном, — сказал Джеймс изданию Athletic в 2022 году. — Где бы ни был Бронни, там буду и я. Я сделаю все, чтобы выступить вместе с сыном. Это принципиальный момент, и дело здесь не в деньгах».

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Впрочем, скепсис по поводу нового приобретения «Лейкерс» очень велик. Юный баскетболист во время учебы в школе Сьерра-Каньон входил в различные детские топ-рейтинги, но в своем единственном сезоне в NCAA, выступая за Университет Южной Калифорнии, Бронни сыграл всего в 25 матчах, набирая в среднем 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 передачи за игру. Это, мягко говоря, не впечатляет. И главное — год назад, в июле 2023 года, Джеймс-младший был госпитализирован после остановки сердца во время тренировки в Университете Южной Калифорнии. В результате защитник пропустил первые восемь игр сезона, восстанавливаясь после лечения врожденного порока сердца. Есть серьезные опасения, что медицинские проблемы станут препятствием для прогресса юноши в НБА, несмотря на яростную протекцию отца.

Баскетболист Бронни Джеймс
Бронни Джеймс.
Фото Global Look Press

Он очень хорош в защите

Сам Леброн может стать свободным агентом этим летом — у него есть время до субботы, чтобы решить, воспользоваться ли опцией продления контракта на сумму более 51 миллиона долларов или отказаться от своего нынешнего соглашения с «Лейкерс». Учитывая, что клуб выполнил все пожелания звезды, сомнений, что мы увидим суперзвезду в привычной желтой форме и в будущем чемпионате, нет никаких. Незадолго до драфта «Лейкерс» объявили о назначении тренером Джей Джея Редика — специалиста без опыта, который в основном известен как эксперт и ведущей ESPN. Но при этом у него отличные отношения с Леброном, и можно не сомневаться, что этот коуч послушно реализует проект «сын и отец на одной площадке», даже если это пройдет в ущерб спортивным задачам команды.

Сам 19-летний баскетболист не смог присутствовать на церемонии драфта и наблюдал за ней дистанционно. После объявления о выборе «Лейкерс» юноша расплакался от счастья, хотя 55-й номер — это точно не повод для гордости для потенциальной звезды, на которого якобы претендовали десять клубов НБА. «Он очень хорош в защите. Он здорово читает игру. Мне кажется, он неплохой плеймейкер. Я видел его игру и впечатлен. Думаю, Бронни справится. Хотя он испытывает большое давление, учитывая, кто его отец», — прокомментировал выбор «Лейкерс» на драфте один из лидеров команды Энтони Дэвис.

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«Даже если бы Бронни не был сыном Леброна, то я бы обратил на него внимание. Его рост 187 сантиметров, а вертикальный прыжок — метр. Это первое, что бросается в глаза. Я виде как он бросил 25 трехочковых и реализовал 19 из них. И он играет правильно, тактически подкован», — хвалит новобранца игрок «Бруклина» Джамал Кроуфорд. И все-таки скепсис относительно перспектив Джеймса-младшего очень велик. Конечно, такая легенда, как Леброн, заслуживает того, чтобы завершить карьеру как ему хочется. Однако «Лейкерс» — это не цирковая труппа, а спортивный коллектив, и его зависимость от главной звезды давно перешла все границы. Наверное, Джеймс-старший делает кассу даже в свои 39 лет, находясь не в самой лучшей форме. Однако должно произойти нечто невероятное, чтобы его проект с сыном оправдал себя в игровом плане.

БК Лос-Анджелес Лейкерс
Бронни Джеймс
Леброн Джеймс
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