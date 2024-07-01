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Сегодня, 06:17

Колдуэлл-Поуп подпишет трехлетний контракт с «Орландо» на 66 миллионов долларов

Руслан Минаев
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Атакующий защитник «Денвера» Кентавиус Колдуэлл-Поуп перейдет в «Орландо», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

31-летний американец подпишет контракт на три года и 66 миллионов долларов.

За «Денвер» Колдуэл-Поуп выступал с 2022 года. За карьеру он дважды становился чемпионом НБА — с «Лейкерс» в 2020-м и «Денвером» в 2023-м.

В прошлом сезоне он в среднем набирал 10,1 очка, 2,4 подбора и 2,4 результативной передачи.

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