Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 07:59

Бронни Джеймс будет выступать под 9-м номером в «Лейкерс»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Лейкерс» Бронни Джеймс в следующем сезоне будет выступать под 9-м номером.

19-летний сын форварда клуба из Лос-Анджелеса Леброна Джеймса был выбран под общим 55-м номером на драфте НБА-2024.

Другой новичок «Лейкерс» Далтон Кнехт (17-й пик драфта-2024) выбрал 4-й игровой номер.

Бронни, которому в октябре исполнится 20 лет, в прошлом сезоне выступал в студенческой лиге NCAA за Университет Южной Калифорнии. В 25 матчах он в среднем набирал 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 результативной передачи за 19 минут игрового времени.

НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Бронни Джеймс
0
Читайте также
Нгапет, Вембаньяма и Мбаппе высказались о смене власти во Франции
Александр Мостовой сделал прогнозы на матчи 1/8 финала Евро-2024
По факту гибели людей при пожаре в Балашихе возбудили уголовное дело
Карпин отбил у РФС свой тренерский штаб и получил огромный контракт
Бриг «Россия» под алыми парусами вошел в акваторию Невы
Журналист Херш заявил о необходимости для Байдена покинуть пост президента
Популярное видео
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Атланта» обменяет Мюррэя в «Нью-Орлеан»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости