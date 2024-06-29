Бронни Джеймс будет выступать под 9-м номером в «Лейкерс»

Защитник «Лейкерс» Бронни Джеймс в следующем сезоне будет выступать под 9-м номером.

19-летний сын форварда клуба из Лос-Анджелеса Леброна Джеймса был выбран под общим 55-м номером на драфте НБА-2024.

Другой новичок «Лейкерс» Далтон Кнехт (17-й пик драфта-2024) выбрал 4-й игровой номер.

Бронни, которому в октябре исполнится 20 лет, в прошлом сезоне выступал в студенческой лиге NCAA за Университет Южной Калифорнии. В 25 матчах он в среднем набирал 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 результативной передачи за 19 минут игрового времени.