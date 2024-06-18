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Дончич набрал 635 очков в этом розыгрыше плей-офф НБА — это 4-й результат среди действующих игроков

Руслан Минаев
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Атакующий защитник «Далласа» Лука Дончич набрал 635 очков в плей-офф НБА сезона-2023/24. «Маверикс» дошли до финала, уступив «Бостону» со счетом 1-4 в серии.

Результат словенского баскетболиста стал 4-м среди действующих игроков. Дончич уступает Леброну Джеймсу, который набирал 697 очков в плей-офф НБА-2012 и 748 очков в плей-офф НБА-2018 и Каваю Леонарду (732 очка в плей-офф НБА-2019).

В истории НБА результат Дончича занимает 15-е место. Рекорд по количеству очков в одном розыгрыше плей-офф принадлежит Майклу Джордану, который набрал 759 очков в 1992 году.

Баскетбол
НБА
БК Даллас Маверикс
Лука Дончич
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