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Сегодня, 02:10

«Филадельфия» подписала контракт с Драммондом на два года

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Центровой Андре Драммонд продолжит карьеру в «Филадельфии».

30-летний американец подписал контракт с клубом на два года, по которому заработает 10 миллионов долларов.

Драммонд уже выступал за «Филадельфию» с августа 2021 года по февраль 2022 года, после чего был обменян в «Бруклин».

С июля 2022 года баскетболист играл за «Чикаго». В сезоне-2023/24 центровой принял участие в 79 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем 8,4 очка и 9 подборов за игру.

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