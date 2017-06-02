Россия начала выступление в Мировой лиге с победы над Аргентиной

Сборная России одержала победу в первом матче группового турнира Мировой лиги над Аргентиной - 3:0. Ее следующим соперником станет Франция, с которой россияне сыграют 3 июня.

Мировая лига

Мужчины

Групповой турнир

Франция - Болгария - 3:0 (25:23, 25:15, 25:22)

РОССИЯ - Аргентина - 3:0 (25:17, 25:18, 25:19)

Бельгия - Канада - 2:3 (22:25, 25:19, 24:26, 25:23, 12:15)

Бразилия - Польша - 2:3 (20:25, 25:20, 25:19, 22:25, 8:15)