Россия начала выступление в Мировой лиге с победы над Аргентиной

Сборная России одержала победу в первом матче группового турнира Мировой лиги над Аргентиной - 3:0. Ее следующим соперником станет Франция, с которой россияне сыграют 3 июня.
Мировая лига
Мужчины
Групповой турнир
Франция - Болгария - 3:0 (25:23, 25:15, 25:22)
РОССИЯ - Аргентина - 3:0 (25:17, 25:18, 25:19)
Бельгия - Канада - 2:3 (22:25, 25:19, 24:26, 25:23, 12:15)
Бразилия - Польша - 2:3 (20:25, 25:20, 25:19, 22:25, 8:15)
rusfed 2.0
аргентинцы разочаровали, а наша полностью обновленная команда порадовала глаз. но хочется какого-то более сильного соперника - французов, например. новые комбинации, красивые пайпы. при том, что все еще не сыгрались и потенциал большой. плохо только, что подача есть только у одного-двоих. ну и сургут передал большой привет педерации: казанский зал на французах (!) был пустой, а на наших - полупустой
21:07
Second
Плохо, когда делом занимаются дилетанты.
19:21