Елена Исинбаева: "После того как не пустили в Рио, никак не настрою себя на волну позитива"

В четверг в Москве прошел торжественный вечер в честь юбилея нашего издания. В рамках мероприятия состоялось награждение тренеров, атлетов и паралимпийцев. "Лучшей спортсменкой 25-летия" была признана двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева.

– В последнее время посещала мысль: "Вот закончу карьеру – и…"

– У меня был шикарный план. Думала, поставлю в Рио победную точку и соберу всех-всех-всех, кто помогал мне на протяжении двадцатилетней карьеры. Родных, друзей, тренеров, массажистов, физиотерапевтов, агентов, менеджеров. Команду, без которой я бы не состоялась как Исинбаева. Снимем яхту, поплаваем…

– По Волге?

– Или по Средиземному морю. Для меня перед Олимпиадой это была дополнительная мотивация. Надо же денег заработать, чтоб хорошую лодку арендовать, организовать праздник. Но, после того как не пустили в Рио, настроение совсем не то. Никак не настрою себя на волну позитива.

– Идея с яхтой еще актуальна?

– Да. Все равно хочется позвать близких, поблагодарить за поддержку. Как-нибудь соберемся – но не с таким размахом. (Александр КРУЖКОВ)

Полностью интервью Исинбаевой