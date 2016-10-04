Елена Исинбаева: "Перед чемпионатом России в Чебоксарах сковал страх"

В четверг в Москве прошел торжественный вечер в честь юбилея нашего издания. В рамках мероприятия состоялось награждение тренеров, атлетов и паралимпийцев. "Лучшей спортсменкой 25-летия" была признана двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева.

– Трофимов обмолвился в интервью накануне Олимпиады-2016: "Уверен, желание Лены завершить карьеру абсолютно искреннее. Но по гороскопу она – Близнец. А это непредсказуемая публика…"

– Честно, не представляю, как Евгений Васильевич меня выдержал. Столько терпения нет ни у кого. При подготовке к Рио трижды бросала ему: "Все, я ухожу! Тренироваться не хочу и не буду! Зачем втягиваете меня в авантюру?"

– А он? Шумел?

– Наоборот! Успокаивал: "Ленусик, передохни денек-другой". Когда травмировалась, решила, что это последняя капля: "Евгений Васильевич, какая Олимпиада в 34 года?! Я разваливаюсь, пора на пенсию…" Отвечал: "Не горячись. Попробуй. Закончить всегда успеешь". Вот в таком режиме дотянули до чемпионата России в Чебоксарах. А там… Смех и грех. Сейчас уже можно рассказать.

– О чем?

– Перед квалификацией заявила внезапно: "Евгений Васильевич, прыгать не буду!" Я была хорошо готова, на тренировках все получалось. Но шагнула в сектор и почувствовала: не хочу! Ни эмоций, ни мотивации. В эту секунду четко осознала, что нужно уходить. Дальше сидела, размышляла: "Ничего себе концовочка! Не такой видела завершение карьеры. Впрочем, все логично. Я после родов, девчонки на десять лет моложе. Куда с ними соревноваться?" Тут муж подошел.

– Встряхнул?

– Ну да. В Чебоксарах у меня была замечательная команда. Евгению Васильевичу, наверное, уже не хватало сил жестко поговорить со мной. Никита мог себе это позволить. Сказал: "Лена, ты не имеешь права не прыгать. Работа, которую проделали с Евгением Васильевичем, заслуживает твоих прыжков. Не надо бояться! Ты можешь все!" И я поняла, в чем проблема.

– В чем же?

– Боюсь! На 34-м году жизни сковал страх. Так испугалась, что решила – лучше не прыгать. Чтоб не позориться. Думаю, повлиял перерыв в выступлениях. Выпала из привычного ритма, соревновательного графика. Я же больше года к шесту вообще не прикасалась! Девять месяцев – беременность, семь – кормила. Потом на тренировках набрала форму, однако официальные старты ничто не заменит. Плюс болельщики. Я люблю, когда на меня смотрят, когда на трибунах много зрителей – как в Чебоксарах. Но это и ответственность. Они ведь пришли не на Исинбаеву-маму, а на Исинбаеву-рекордсменку. (Александр КРУЖКОВ)

Полностью интервью Исинбаевой