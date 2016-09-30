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Алина Кабаева – сегодня в гостях у программы "Вечерний Ургант"

Алина КАБАЕВА и Иван УРГАНТ.
Алина КАБАЕВА и Иван УРГАНТ.
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.Карелин и Исинбаева – спортсмены 25-летия!

Алина Кабаева – Председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа" и совета директоров Издательского дома "Спорт-Экспресс", олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике – стала гостьей популярной программы "Вечерний Ургант".

Передача с ее участием выйдет в эфир на Первом канале в пятницу, 30 сентября, в 23:30. Алина Кабаева, в частности, расскажет Ивану Урганту и телезрителям про вручение премии "Лучший спортсмен 25-летия", учрежденной "СЭ" в честь своего юбилея (издание было создано в 1991 году).

Напомним, что днем ранее, 29 сентября, в Москве состоялось торжественное мероприятие, где Алина Кабаева и другие руководители холдинга "Национальная Медиа Группа " и ИД "Спорт-Экспресс" наградили лучших спортсменов 25-летия, лучших атлетов, тренеров и команду 2016 года, а также отечественных паралимпийцев. Подробности церемонии, где присутствовал весь цвет российского спорта, читайте здесь.

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