Алина Кабаева – сегодня в гостях у программы "Вечерний Ургант"

Алина Кабаева – Председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа" и совета директоров Издательского дома "Спорт-Экспресс", олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике – стала гостьей популярной программы "Вечерний Ургант".

Передача с ее участием выйдет в эфир на Первом канале в пятницу, 30 сентября, в 23:30. Алина Кабаева, в частности, расскажет Ивану Урганту и телезрителям про вручение премии "Лучший спортсмен 25-летия", учрежденной "СЭ" в честь своего юбилея (издание было создано в 1991 году).

Напомним, что днем ранее, 29 сентября, в Москве состоялось торжественное мероприятие, где Алина Кабаева и другие руководители холдинга "Национальная Медиа Группа " и ИД "Спорт-Экспресс" наградили лучших спортсменов 25-летия, лучших атлетов, тренеров и команду 2016 года, а также отечественных паралимпийцев. Подробности церемонии, где присутствовал весь цвет российского спорта, читайте здесь.