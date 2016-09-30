Александр Карелин: "Одно время часто путали с Валуевым"

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, признанный "СЭ" лучшим спортсменом 25-летия, рассказал, что одно время его часто путали с боксером Николаем Валуевым.

– Кто из журналистов "СЭ" задал вам самый неожиданный вопрос?

– Елена Вайцеховская. Во-первых, я понимал, что говорю не просто с журналистом, но и с олимпийской чемпионкой. Во-вторых, ей же не расскажешь общими фразами. Она не лезет под кожу, но общие фразы собеседника не устраивают. Прыжки в воду (дисциплина, в которой Елена Вайцеховская выиграла Олимпийские игры. – Прим. "СЭ") предполагают глубокое погружение в тему. Именно из разговора с Еленой Сергеевной узнал, что есть такое издание, как "Спорт-Экспресс", и я могу быть ему интересен.

– Храните номера со своими интервью?

– Да, есть памятные газеты. Но я еще не в том возрасте, чтобы напоминать о себе мемуарами. Нахожусь в состоянии живого общения, без артефактов.

– Случается, что вас не узнают?

– Конечно. Одно время очень часто путали с Николаем Сергеевичем Валуевым – в электричке, еще где-то... Мы оба представляем редко встречающийся вид не обезображенных интеллектом индивидуумов. Однажды в Китае подошел доктор, долго рассказывал "Николаю Сергеевичу" о своей клинике, приглашал. Дочь потом меня спросила, почему реагирую на Николая Сергеевича. Ответил, что теперь хотя бы знаю, как у Коли отчество. (Сергей ЕГОРОВ)