Анна Карнаух: "В Новый год загадала, чтобы мы завоевали в Рио бронзовые медали"

Вратарь женской сборной России по водному поло Анна Карнаух призналась, что в матче за третье место Олимпиады-2016 с Венгрией ( 12:12, пенальти 7:6 ) была уверена в победе своей команды. По словам спортсменки, в Новый год она загадала желание привезти из Рио-де-Жанейро бронзовые медали.

– Когда началась серия пенальти в бронзовом матче, были уверены, что справитесь?

– Честное слово – была! Верила, что все закончится хорошо. Знаете, я в Новый год загадала, чтобы мы завоевали в Рио бронзовые медали! Так оно и случилось.

– Может, надо было золото или серебро загадать?

– Почему-то непроизвольно попросила у Деда Мороза именно бронзу. Наверное, опять же, предыдущее провальное четырехлетие виновато. Поэтому хотя бы о третьем месте мечтала. Как минимум. Верила, что это реально. А там, думала, если пойдет, то и золото возьмем.