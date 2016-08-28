19:08 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Водное поло

Анна Карнаух: "В Новый год загадала, чтобы мы завоевали в Рио бронзовые медали"

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Вратарь женской сборной России по водному поло Анна Карнаух призналась, что в матче за третье место Олимпиады-2016 с Венгрией (12:12, пенальти 7:6) была уверена в победе своей команды. По словам спортсменки, в Новый год она загадала желание привезти из Рио-де-Жанейро бронзовые медали.

Когда началась серия пенальти в бронзовом матче, были уверены, что справитесь?

Честное слово – была! Верила, что все закончится хорошо. Знаете, я в Новый год загадала, чтобы мы завоевали в Рио бронзовые медали! Так оно и случилось.

Может, надо было золото или серебро загадать?

Почему-то непроизвольно попросила у Деда Мороза именно бронзу. Наверное, опять же, предыдущее провальное четырехлетие виновато. Поэтому хотя бы о третьем месте мечтала. Как минимум. Верила, что это реально. А там, думала, если пойдет, то и золото возьмем.

Интервью Карнаух

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