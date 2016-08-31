Вадим Иванов: "Один из главных соперников России - Иран - практически ничего не показал на Олимпиаде"

Главный тренер сборной России Вадим Иванов подчеркнул, что на данный момент главными соперниками национальной команды РФ являются Иран, Корея, Франция, Великобритания и Китай.

Россияне заняли восьмое место в медальном зачете, взяв одну серебряную награду, которую принес Алексей Денисенко, выступающий в весовой категории до 68 кг.

- Самыми сильными конкурентами среди мужчин для нас являются Иран, Корея, Франция, Великобритания и Китай, - сказал Иванов. - Но Олимпиада - это особое соревнование, здесь тяжело психологически. Пример - сверхсильная команда Ирана, которая на этих Играх вообще практически никакого результата не показала. (Сергей ФИШ)