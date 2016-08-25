Светлана Ромашина: "Безумно приятно получать подарки в Кремле"

Российская синхронистка Светлана Ромашина осталась довольна приемом у президента РФ Владимира Путина. По словам спортсменки, ей было очень приятно получить в подарок автомобиль. Напомним, что Ромашина на Олимпиаде-2016 стала пятикратной олимпийской чемпионкой.

– Если сравнивать с первыми Олимпийскими играми, я тогда была помоложе, и это совсем незабываемые эмоции были, – приводит "Р-Спорт" слова Ромашиной. – Сейчас постарше, более сдержанная, но это не отменяет того, что безумно приятно получать такие подарки. Сегодняшний день был насыщен, встреча с президентом и с премьер-министром, все в один день! Приятно, что после таких сложных Олимпийских игр нам уделяют такое внимание.