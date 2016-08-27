Вениамин Бут: "У ФГСР нет средств на суд по отстраненным от Игр гребцам"

Федерация гребного спорта России (ФГСР) хотела бы продолжить отстаивать в суде права семнадцати российских гребцов, которые не были допущены на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, но не имеет на это средств. Об этом заявил президент Федерации гребного спорта России Вениамин Бут.

До Олимпийских игр в Рио были допущены лишь шесть членов российской сборной по академической гребле, из которых в итоге была составлена одна четверка. Еще 17 гребцов были отстранены от Игр Международной федерацией гребли (FISA) и подали на федерацию коллективный иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), который был отклонен. 11 августа Бут сообщил, что ФГСР продолжит борьбу в суде за 17 российских гребцов после окончания Игр.

"Пока нет определенности по 17 гребцам. Нужны большие деньги для обращения в суд по этому делу, – сказал Бут агентству "Р-Спорт". – Если государство сможет нам помочь, то мы продолжим бороться в суде. У нас есть желание продолжать борьбу, но нет возможности. 12 сентября состоится заседание президиума федерации, на котором будем решать вопрос и по 17 гребцам, и по делу Сергея Федоровцева, по которому мы также пока не определились".

Еще двое российских гребцов, Анастасия Карабельщикова и Иван Подшивалов, не были допущены на Игры из-за наличия допинговых историй в прошлом, а Иван Баландин – из-за упоминания в докладе Ричарда Макларена. Иск Баландина в CAS был отклонен. Подшивалов и Карабельщикова добились того, что CAS отменил условие допуска россиян на Олимпиаду, согласно которому к Играм не допускаются спортсмены с "допинговой историей".

"После Олимпиады наши недопущенные гребцы могут выступать дальше. В формулировке недопуска этих спортсменов была только Олимпиада", – отметил Бут.

1 июля стало известно об отстранении от Олимпиады российской мужской парной четверки из-за положительной допинг-пробы Федоровцева, в которой обнаружили следы запрещенного триметазидина. Как сообщил "Р-Спорт" Бут, ранее в течение 10 дней у спортсмена три раза брали пробу – через два дня на третий, и положительный результат дала только вторая проба, а остальные – отрицательный. Позднее ФГСР направила запрос в WADA на спектральный анализ пробы Федоровцева, чтобы проверить, допустило ли WADA ошибку при первоначальном анализе пробы гребца. По итогам спектрального анализа Бут заявил, что есть основания для подачи иска в суд.