Хассан Мустафа: "Гандбол был вторым по посещаемости в Рио после футбола"

Президент Международной федерации гандбола (IHF) Хассан Мустафа посетил редакцию "СЭ". Он подчеркнул в интервью, что его вид спорта стал вторым по посещаемости после футбола на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

– Мы неустанно продвигаем наш спорт, – подчеркнул Мустафа. – Гандбол – моя большая любовь. Я всю жизнь в этом виде спорта и побывал, пожалуй, во всех ипостасях. 15 лет был игроком сборной Египта, затем еще десять – тренером, защитил две диссертации на тему гандбола. Когда я только возглавил международную федерацию, моей целью было привести гандбол в каждый уголок планеты. Сегодня в IHF состоят 204 страны, и на пути к вступлению еще две или три. Второй моей задачей было увеличение бюджета нашей организации. Рост количества государств – членов IHF – само по себе не самоцель. Важно, чтобы в этих странах действительно играли в гандбол. Но это невозможно без соответствующей инфраструктуры. Cтранам, где ее нет, мы оказываем помощь.

– Как вы определяете, кому действительно требуется помощь?

– Все страны можно разделить на три группы: нуждающиеся в помощи, страны со средним уровнем развития и топ-державы. И для каждой из них у нас есть своя программа развития.

– И каковы результаты?

– На Олимпийский играх в Рио гандбол стал вторым по посещаемости видом спорта, оставив позади волейбол, баскетбол и гимнастику. Это для нас очень хорошая новость. Нас опередил только футбольный турнир, но там, если помните, Бразилия играла в финале.

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