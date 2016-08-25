22:44 25 августа | ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Вольная борьба

Юрий Голубовский: "Ситуацию спровоцировал необузданный нрав Мамиашвили"

0
0
0
4

Личный тренер Инны Тражуковой и тренер сборной России по женской борьбе Юрий Голубовский заверил, что до момента с его подопечной президент росийской федерации борьбы Михаил Мамиашвили никогда не занимался рукоприкладством. По словам специалиста, были лишь высказывания в грубой форме в адрес спортсменов. Напомним, что по заявлениям Тражуковой, глава федерации ее ударил.

Поднять руку на женщину – это за гранью допустимого, – сказал Голубовский. – Спровоцировали ситуацию необузданный нрав Михаила Геразиевича и потеря контроля над эмоциями.

Вел ли Мамиашвили себя подобным образом ранее?

До рукоприкладства дело не доходило. А высказывания в грубой форме бывали.

Интервью Тражуковой

0
0
0


Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

mobile_actor

Птицuk, технически он не подозреваемый, пока дело не возбуждено. Но гнать его надо в любом случае - его поведение не лезет ни в какие ворота. Дело-то ясное и очевидно, есть много свидетелей.

04:22

mobile_actor

А в это время в США футбольная федерация отстранила вратаря женской олимпийской сборной за фразу «сегодня нам противостояла кучка трусих», сказанную американкой после проигрыша шведкам. Два мира - две системы - две морали.

04:19

Птицuk

На данный момент грузин - подозреваемый в уголовном преступлении. Поэтому естественно должен быть хотя бы временно на время расследования снят со всех постов и должностей. После суда, если его оправдают, уже можно будет рассмотреть вопрос о его восстановлении. Не ожидал от Жукова такой реакции. Никакие хвалебные репортажи в СМИ, никакие достижения России где бы то ни было на мой взгляд не смогут уберечь единороссов от провала на выборах. Именно из-за отношения к вконец обарзевшим чиновникам во Власти. Сердюков, Зурабов, айфон, яхтсмен и перевозчик собак на самолёте - это ни в какие ворота не лезет.

00:04

PallMall

В нормальной стране уже давно бы сняли с должности, а тут одни разговоры, оправдания - "нужно его понять и простить, он же у нас такая няшка!" Когда же в нашей стране закон будет во главе угла, а не под лавкой?

23:33 25 августа

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ