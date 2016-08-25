Юрий Голубовский: "Ситуацию спровоцировал необузданный нрав Мамиашвили"

Личный тренер Инны Тражуковой и тренер сборной России по женской борьбе Юрий Голубовский заверил, что до момента с его подопечной президент росийской федерации борьбы Михаил Мамиашвили никогда не занимался рукоприкладством. По словам специалиста, были лишь высказывания в грубой форме в адрес спортсменов. Напомним, что по заявлениям Тражуковой, глава федерации ее ударил.

– Поднять руку на женщину – это за гранью допустимого, – сказал Голубовский. – Спровоцировали ситуацию необузданный нрав Михаила Геразиевича и потеря контроля над эмоциями.

– Вел ли Мамиашвили себя подобным образом ранее?

– До рукоприкладства дело не доходило. А высказывания в грубой форме бывали.

Интервью Тражуковой