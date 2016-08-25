10:20 25 августа | ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Вольная борьба

Сослан Рамонов: "Месси - номер один, а Криштиану Роналду - как робот"

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Победитель Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в соревнованиях по вольной борьбе россиянин Сослан Рамонов отметил, что увлекается футболом. По его словам, он болеет за "Барселону" и за ее лидера нападающего Лионеля Месси.

– На матчи российского чемпионата, честно говорю, хожу нечасто. Но очень люблю зарубежный футбол, мне нравится смотреть испанский и английский футбол. И с давних лет болею за "Барселону".

– А почему именно за "Барселону"?

– Наверное, из-за того, что в 2003 или 2004 году в команду перешел Роналдинью, которому я очень симпатизировал. Потому что в 2002 году на чемпионате мира, когда он выступал в первый раз, мне понравились и его футбол, и его улыбка, и его открытость и жизнерадостность. И с тех пор я болею за него, а так как он играл за "Барселону", то и эта команда пришлась мне по душе.

– Месси сейчас номер один в мировом футболе?

– Ну а как же? Такого футболиста больше нет. Думаю, что в ближайшие сто лет и не появится.

– А кого поставите на второе место?

– Роналду хорош, это, конечно же, очень сильный и техничный футболист. Но мне больше нравится тот игрок, у кого все больше построено на импровизации. А Роналду действует как робот – у него все движения одинаковые, ничего нового он не показывает. А я люблю импровизацию, когда все делается спонтанно. А это дар от бога.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/interview/20160825/1046290325.html

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Rus_Tam

Сергей Барнаулец____ Ушлепок. Сравнил олимпийского чемпиона и водопроводчика, это как одно место с пальцем сравнивать

22:12 25 августа

бьянконери.ru

Барнаульцы ещё не высказывались об олимпийских чемпионах. Кто там ещё не говорил - сантехники?

20:38 25 августа

Сергей Барнаулец

Борцы еще не высказывались о Месси и Роналду. Кто там еще не говорил - водопроводчики?

14:39 25 августа

joleger

Четко подметил разницу между этими футболистами. У одного дар импровизации, у другого доведенный до совершенства автоматизм.

13:46 25 августа

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