Сослан Рамонов: "Месси - номер один, а Криштиану Роналду - как робот"

Победитель Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в соревнованиях по вольной борьбе россиянин Сослан Рамонов отметил, что увлекается футболом. По его словам, он болеет за "Барселону" и за ее лидера нападающего Лионеля Месси.

– На матчи российского чемпионата, честно говорю, хожу нечасто. Но очень люблю зарубежный футбол, мне нравится смотреть испанский и английский футбол. И с давних лет болею за "Барселону".

– А почему именно за "Барселону"?

– Наверное, из-за того, что в 2003 или 2004 году в команду перешел Роналдинью, которому я очень симпатизировал. Потому что в 2002 году на чемпионате мира, когда он выступал в первый раз, мне понравились и его футбол, и его улыбка, и его открытость и жизнерадостность. И с тех пор я болею за него, а так как он играл за "Барселону", то и эта команда пришлась мне по душе.

– Месси сейчас номер один в мировом футболе?

– Ну а как же? Такого футболиста больше нет. Думаю, что в ближайшие сто лет и не появится.

– А кого поставите на второе место?

– Роналду хорош, это, конечно же, очень сильный и техничный футболист. Но мне больше нравится тот игрок, у кого все больше построено на импровизации. А Роналду действует как робот – у него все движения одинаковые, ничего нового он не показывает. А я люблю импровизацию, когда все делается спонтанно. А это дар от бога.