Михаил Мамиашвили: "Тысячу раз извиняюсь перед Тражуковой"

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили извинился перед Инной Тражуковой за инцидент, происшедший после проигранного поединка за третье место на Олимпиаде-2016 в Рио.

– Тысячу раз готов извиниться перед Инной Тражуковой за свою сверхэмоциональность, – сказал Мамиашвили. – Но как можно побеждать без воли? На мой взгляд, спортсмен, который взял на себя ответственность выступать за сборную, находиться в особых условиях. Мы видим это сверхциничное отношения к нашим паралимпийцам. Спорт – это война, и на войне как на войне. Только максимализм.

Приведу в пример Сослана Рамонова. С ним боролись два олимпийских чемпиона, три чемпиона мира. Но Сослан готовился с невероятным упорством. Он понимал, что за его спиной стоит целая страна. Отношения в раздевалке – это особый мир. Я думаю, с Тражуковой все встанет на свои места. Мы помиримся и в результате обнимемся. Надеюсь, она поймет, что если бы я был равнодушен к поражениям, то мы бы добивались меньшего. Надеюсь, мои извинения будут приняты. Просто я хотел большего, чем она. У нее останется чувство, что она могла, но не сделала. (Сергей ФИШ)

Ранее Тражукова в интервью "СЭ" заявила, что после ее поражения в поединке за бронзу на Олимпиаде Мамиашвили несколько раз ударил ее по лицу и что она планирует обратиться в прокуратуру.

В поединке за бронзу Игр-2016 Тражукова проиграла Монике Михалик из Польши. После схватки Мамиашвили обвинил спортсменку в равнодушии и отсутствии воли в борьбе за медаль.