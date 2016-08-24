Михаил Мамиашвили: "Тысячу раз извиняюсь перед Тражуковой"

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили извинился перед Инной Тражуковой за инцидент, происшедший после проигранного поединка за третье место на Олимпиаде-2016 в Рио.
– Тысячу раз готов извиниться перед Инной Тражуковой за свою сверхэмоциональность, – сказал Мамиашвили. – Но как можно побеждать без воли? На мой взгляд, спортсмен, который взял на себя ответственность выступать за сборную, находиться в особых условиях. Мы видим это сверхциничное отношения к нашим паралимпийцам. Спорт – это война, и на войне как на войне. Только максимализм.
Приведу в пример Сослана Рамонова. С ним боролись два олимпийских чемпиона, три чемпиона мира. Но Сослан готовился с невероятным упорством. Он понимал, что за его спиной стоит целая страна. Отношения в раздевалке – это особый мир. Я думаю, с Тражуковой все встанет на свои места. Мы помиримся и в результате обнимемся. Надеюсь, она поймет, что если бы я был равнодушен к поражениям, то мы бы добивались меньшего. Надеюсь, мои извинения будут приняты. Просто я хотел большего, чем она. У нее останется чувство, что она могла, но не сделала. (Сергей ФИШ)
Ранее Тражукова в интервью "СЭ" заявила, что после ее поражения в поединке за бронзу на Олимпиаде Мамиашвили несколько раз ударил ее по лицу и что она планирует обратиться в прокуратуру.
В поединке за бронзу Игр-2016 Тражукова проиграла Монике Михалик из Польши. После схватки Мамиашвили обвинил спортсменку в равнодушии и отсутствии воли в борьбе за медаль.
mobile_actor
Возомнивший о себе хам.
04:39
Птицuk
Сравнения с Карполем и Трефиловым не катят - те 1) никогда не били своих девушек, Тражукова обвиняет не только и не столько в словах, сколько - в физическом воздействии 2) Карполь и Трефилов - были тренерами НА ПЛОЩАДКЕ! Они орали - ВО ВРЕМЯ ИГРЫ! Чтобы мотивировать и ВЫИГРАТЬ, и именно Карполя не хватило нашим схватившим звезду волейболисткам например. Мамиашвили же устроил разборки ПОСЛЕ схватки, когда уже НИЧЕГО было сделать нельзя! Если бы он просто сказал, причём - не обязательно ей, что за такое поведение в финале она НИКОГДА больше при нём не попадет в сборную - это бы для остальных борцов было бы гораздо более сильным уроком, чем ругань и распекание. То есть он показал себя не только бестолковым педагогом, но и тупицей. Ну и нафиг этого бестолоча защищать? Пусть идёт под суд, получает свой штраф или условное и сидит дома или "на хате" со своими друзьями, а в борьбу забудет дорогу.
00:22
Птицuk
На данный момент грузин - подозреваемый в уголовном преступлении. Поэтому естественно должен быть хотя бы временно на время расследования снят со всех постов и должностей. После суда, если его оправдают, уже можно будет рассмотреть вопрос о его восстановлении. Не ожидал от Жукова такой реакции. Никакие хвалебные репортажи в СМИ, никакие достижения России где бы то ни было на мой взгляд не смогут уберечь единороссов от провала на выборах. Именно из-за отношения к вконец обарзевшим чиновникам во Власти. Сердюков, Зурабов, айфон, яхтсмен и перевозчик собак на самолёте, а теперь укрывательство преступника - это ни в какие ворота не лезет.
00:12
wasp00000
Швили над поганой метлой вымести из спорта,а если не захочет выметаться,нужно выпустить Шерстобитова,доделать,недоделанное им,дело!!!
23:24 25 августа
timson974
все дело в учителях, Мамиашвили, Трефилова учили так - иди и без медали не возвращайся, из за этого учителей и тренеров боялись и уважали, но сейчас другое поколение, они знают про права, все зависит от человека, как кто воспринимает, кого-то это подстегивает, другого давит, единой системы нет. Нам нравится когда они приносят результат, а то что матерят и "унижают" так вспоминаем когда провалятся. С одной стороны (пример) - японка, 3-х кратная олимпийская чемпионка проиграла американке, ее же не гнобили, а есть, казалось бы за что, с опытом, с званиями, а проиграла, ее никто не обижал. а наша на первых ОИ, ну растерялась, бывает. С другой стороны, подзадоривать надо до боя, схватки, сражения, а после, наоборот поддерживать, сделать вывод, проанализировать, успокоить если надо. Не всем вершина, а особенно, Олимп покорялся с первого или со второго раза, а кому то и вообще не покорялся.
01:09 25 августа
armi
Теперь свои "извинения" можешь себе в ... засунуть!!!!!!! Скотина!!!!!!!!!!!
22:43 24 августа
Проба положительна
Гондон!!
21:29 24 августа
болдовский
Джин Игнатов-Молодец!Все верно!Только непонятно кого и что тут обсуждается?Кто у Мамиашвили непосредственный руководитель?Жуков,сын которого пьяный блюет в лондонском такси!И также пьяный избивает лондонского банкира!То что Мамиашвили бандюган -это давно известно,а что бандюги умеют?Друг друга из за угла стрелять,да детей и женщин в заложники брать!Он же Карелину не сказал по поводу совсем неудачного последнего финала,а женщине можно!Такие у нас перевертыши везде на руководящих должностях,а сравнение с Карполем и Трефиловым-ВООБЩЕ не в тему!!!Они кричат во время матча и вместе со спортсменами несут ответственность за результат,а Мамиашвили попытался свою ответственность свалить на спортсменов!"Вы больны организационным бессилием"-про таких говорил Остап Бендер!Все борцы не готовы физически(не возьмусь судить почему),поэтому их не хватает на концовку!Тактически же-это просто жалкое зрелище на уденржание счета!Кто выглядел уверенно физически и тактически верно провел схватку-тот и выиграл!Одно без другого не работало.
21:17 24 августа
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
не понял, а где в самом тексте извинения? забыли напечатать?
20:02 24 августа
Балтика9
всё, что сказано до частицы ",но", не имеет значения...
19:53 24 августа
Константин Срулевич Наумов
Таки у нас, на Руси, как изначально повелось? Бьёт - значит любит.
19:50 24 августа
fedland
Интересно, если бы кто-то ударил дочь Мамиашвили, как бы он отреагировал?...
19:39 24 августа
Айртон
Shalopay А если б твою дочь назвали ничтожеством, а она после этого выиграла золото? Смею предположить, ты покрыл бы ноги Мамиашвили поцелуями и признал бы его блестящим мотиватором. )) Тут вся пляска от результата идёт. Карполь поливал ещё похлеще, и в прямом эфире, на всю страну.
19:36 24 августа
Shalopay
Айртон, не согласен. Ни разу не слышал, чтобы Трефилов кого-то оскорбил. Кричит - да, но без оскорблений.
19:28 24 августа
Сутра Бодуныч
Айртон,ну что то подопечные Трефилова довольны им,а не обвиняют его в избиении))
19:21 24 августа
Айртон
А ведь по сути поведение Мамиашвили по отношению к своим подопечным ничем не отличается от поведения Трефилова, который также не стесняется в выражениях.
19:07 24 августа
KhSL
Это извинения?? Извинения должны быть без всяких "но" и попыток объяснить и оправдать свой скотский поступок. Что у нее "останется" - это дело Тражуковой, а вот что останется у Мамиашвили? Похоже, что полная уверенность в своей правоте. Феодал в худшем смысле слова...
19:05 24 августа
Dymanomashina
Раскаяние Мамиашвили - как раскаяние людоеда в постный день!
19:00 24 августа
Dymanomashina
Akaki Безнаказанность - срывает крышу. Впрочем, он держит курс партии, главнокомандующего, так сказать. Обычный казарменный жаргон и манеры, в стиле Пу. 17:20----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------С высоты Кыюва (30-место на ОИ) конечно, само то делать выводы о политическом устройстве России.
18:58 24 августа
Igrok Igorek
Трус и подонок, не мужик, а нечто аморфное... Его отцу было бы стыдно за поведение сына.
18:43 24 августа
историк79
Джин Игнатов____Бесконтрольность и безнаказанность за последние 16 лет просто зашкаливает !///// Я бы сказал, последние 1000 лет...
18:15 24 августа
Джин Игнатов
Каждый тренер , каждый чиновник , губернатор и министр - знает что на сегодня он является маленьким царьком в своем маленьком царстве ! И может делать что захочет и в том числе ударить по лицу !Да еще и п присутствии многих посторонних людей , тем самым показывая всем - Кто Я и кто все вы !!! Я сомневаюсь что подобную мразоту кто то накажет ! Как не наказывают детей чиновников задавивших кого то на машине ,с пьяну открывших стрельбу и прочее !Бесконтрольность и безнаказанность за последние 16 лет просто зашкаливает !
18:09 24 августа
Сутра Бодуныч
Все равно эта отвратительная рожа останется безнаказанной.
17:58 24 августа
историк79
"Они рождаются, растут в грязи, в двенадцать лет начинают работать, переживают короткий период физического расцвета и сексуальности, в двадцать лет женятся, в тридцать уже немолоды, к шестидесяти обычно умирают. Тяжелый физический труд, заботы о доме и детях, мелкие свары с соседями, кино, футбол, пиво и, главное, азартные игры — вот и все, что вмещается в их кругозор. Управлять ими несложно. Считается нежелательным, чтобы пролы испытывали большой интерес к политике. От них требуется лишь примитивный патриотизм — чтобы взывать к нему, когда идет речь об удлинении рабочего дня или о сокращении пайков. А если и овладевает ими недовольство — такое тоже бывало, — это недовольство ни к чему не ведет, ибо из-за отсутствия общих идей обращено оно только против мелких конкретных неприятностей". (с) Джордж Оруэлл «1984»
17:56 24 августа
LariKo
Уже лучше, но все равно не то, Михаил!
17:45 24 августа
fonkom
Gojira------да, очень странное извинение, прямо по мотивам классических анекдотов.
17:43 24 августа
Gojira
я конечно извинюсь,но она,всё равно,су.а-так по его интервью понял?
17:40 24 августа
Flamenco
В спорте бывает всякое!
17:40 24 августа
igorlvov
Легендарный конечно борец! НОООО лет пять десять поседеть и подумать самое оно для него!!!! Не надо было таких "безвольных" в сборную тащить!!!! По мне так пьяная мразььь не более!!!!!!!!!!! В ТЮРЬМУ 100%
17:37 24 августа
Akaki
Безнаказанность - срывает крышу. Впрочем, он держит курс партии, главнокомандующего, так сказать. Обычный казарменный жаргон и манеры, в стиле Пу.
17:20 24 августа