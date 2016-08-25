Инна Тражукова: "Хочу извинений Мамиашвили в присутствии тех людей, при которых он меня унизил"

Спортсменка сборной России по вольной борьбе Инна Тражукова выразила готовность принять извинения от президента Федерации спортивной борьбы Михаила Мамиашвили , которого она обвиняет в избиении. По словам спортсменки, функционер должен извиниться перед ней в присутствии тех людей, при которых он ее обидел. Напомним, что вчера Мамиашвили публично извинился перед Тражуковой, однако она извинения не приняла.

– Есть ли у вас подруги в команде?

– Нет. В спорте, к сожалению, подруг не бывает. Но меня поддерживает мой тренер Юрий Голубовский . Мои друзья не имеют отношения к спорту.

– Голубовский жесткий тренер?

– Да. Но он умеет находить подход к людям. Юрий Юрьевич считает, что на ковре нельзя давать слабину, и это правильно. Иначе не получится достичь результата. Тренировки тяжелые, но интересные. Он очень хотел олимпийскую медаль. Я совершила ошибку. Не знаю, простит ли он меня за это…

– Каким вы видите разрешение конфликта с Мамиашвили?

– Хочу, чтобы он извинился в присутствии тех людей, при которых унизил меня.

– После того как вы вернулись из Рио-де-Жанейро в Москву, состоялась ваша встреча с министром спорта. Как она проходила?

– Встреча длилась чуть больше часа. Мы говорили о проблемах, которые существуют в сборной на сегодняшний день. Виталий Леонтьевич был единственным, кто извинился передо мной лично за поступок Мамиашвили . Он выслушал меня, сказал, что будет разбираться в ситуации.

Интервью Тражуковой