Виталий Мутко: "Мы готовы дать правовую оценку докладу Макларена"

Министр спорта РФ Виталий Мутко отметил, что в ближайшее время будет дана правовая оценка докладу независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена по расследованию деятельности Московской и Сочинской антидопинговой лабораторий.

– Мы брали паузу, чтобы изучить доклад Ричарда Макларена, полностью его перевели, потом оттуда пропали какие-то страницы, мы опять посмотрели. И теперь мы готовы давать ему правовую оценку, – заявил в эфире "Матч ТВ" Мутко. – На следующей неделе сделаем это. В этом докладе нет того самого "списка Макларена", на который ссылаются при отстранении наших спортсменов. Список составлен на основании показаний бывшего директора антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Мы видели, что он не безгрешен. Когда международные федерации стали список получать и разбирать, это стало проявляться. Кто-то уже был дисквалифицирован, кто-то из него вообще не претендовал на поездку на Паралимпиаду ту же. Может, сначала со списком нужно разобраться?

ВАДА работает в своем правовом поле каком-то. Там есть понятие "информатор", например. Это засекреченная личность. Ситуация странная. Родченков упоминается в первом ноябрьском расследовании. Мы его уволили, как оно и требовалось. Он сел на машину, уехал, улетел, и там уже стал человеком, заслуживающим доверия.