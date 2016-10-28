ВАДА отметило серьезные недочеты в борьбе с допингом на Олимпиаде-2016

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опубликовало доклад о методах борьбы с применением запрещенных препаратов на Олимпийских играх-2016, сообщает BBC. Отмечается, что организация отметила серьезные недоработки в это области. В частности, в докладе говорится, что многих спортсменов, у которых должны были быть взяты пробы, просто не нашли: в некоторые дни количество таких случаев доходило до 50 процентов. Кроме того, 4125 из 11470 спортсменов не сдавали допинг-тесты в 2016 году, при этом 1913 из них соревновались в видах спорта "высокой группы риска".

Помимо этих серьезных недочетов в докладе есть и другие. Около 100 взятых проб являются неопознанными из-за ошибок в базе данных. Одна из проб была доставлена в лабораторию лишь спустя две недели после завершения Игр. В футболе не было проведено ни одного допинг-контроля во внесоревновательные дни.