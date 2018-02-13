15:58 13 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Конькобежный спорт

Соревнования для отстраненных от Олимпиады конькобежцев отменены

Денис ЮСКОВ (слева) и Павел КУЛИЖНИКОВ не были допущены на Олимпиаду. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Денис ЮСКОВ (слева) и Павел КУЛИЖНИКОВ не были допущены на Олимпиаду. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Турнир "Коломенский лед", которой должен был пройти с 15 по 18 февраля в Коломне для не допущенных до Олимпийских игр в Пхенчхане конькобежцев, отменен. Об этом корреспонденту "СЭ" сообщили в Союзе конькобежцев России (СКР). О причинах этого решения рассказал президент СКР Алексей Кравцов.

- Мы решили, что проводить эти соревнования в эти выходные нецелесообразно, - отметил Кравцов. - В Коломне находятся только члены основного состава сборной, а мы бы хотели провести турнир с участием спортсменов из регионов. Таким образом, осталась в силе предыдущая версия календаря, согласно которой "Коломенский лед" пройдет в середине марта".

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КОММЕНТАРИИ (7)
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lapp

"Чемпионат и кубок мира покажут, кто липовый чемпион." Согласен на все 100. Не нужно устраивать никакие внутрироссийские соревнования для "неприглашенных". Есть Кубки Мира, чемпионаты вот и докажите , что вы сильнее олимпиоников

18:04 13 февраля

rusfed 2.0

AndruFka, в коньках время так не сравнивают: оно от уровня катка над морем больше всего зависит

17:02 13 февраля

AndruFka

сэйлор 1990, бэн ричардс, виталыч 57, вы текст статьи читали? Не отменены, а перенесены. Бен Ричардс, а Вам лучше вообще молчать: Юсков - рекордсмен России и Мира (1 минута 41,02 секунды) на дистанции 1500 м, а также ему принадлежат рекорды восьми катков мира : Сочи (Россия 2013), Калгари (Канада 2013, 2015), Астана (Казахстан 2013), Херенвейн (Нидерланды 2015), Инцель (Германия 2015), Коломна (Россия 2016), Ставангер (Норвегия 2016), Солт-Лейк-Сити (Канада 2017)... Так что Нейс со своими 1 минута 44 секунды может идти лесом. Чемпионат и кубок мира покажут, кто липовый чемпион.

16:37 13 февраля

Vitalich-57

Деньги уже поделили... Ребята,"денег нет"..., ну, дальше сами знаете...

16:31 13 февраля

Бен Ричардс

Отменены видимо потому, что все бы сравнивали результаты недопущенных и призеров настоящих ОИ.

16:28 13 февраля

sailor1990

ну понятно, идея провести турнир в сроки Игр оказалась мертворожденной

16:20 13 февраля

rusfed 2.0

не отменены, а перенесены

16:02 13 февраля

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