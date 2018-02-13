Соревнования для отстраненных от Олимпиады конькобежцев отменены

Турнир "Коломенский лед", которой должен был пройти с 15 по 18 февраля в Коломне для не допущенных до Олимпийских игр в Пхенчхане конькобежцев, отменен. Об этом корреспонденту "СЭ" сообщили в Союзе конькобежцев России (СКР). О причинах этого решения рассказал президент СКР Алексей Кравцов.

- Мы решили, что проводить эти соревнования в эти выходные нецелесообразно, - отметил Кравцов. - В Коломне находятся только члены основного состава сборной, а мы бы хотели провести турнир с участием спортсменов из регионов. Таким образом, осталась в силе предыдущая версия календаря, согласно которой "Коломенский лед" пройдет в середине марта".