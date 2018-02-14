Кто виноват в ситуации с Грязцовым? Версия самого конькобежца

Российский конькобежец Сергей Грязцов не смог объяснить, кто виноват в том, что он не получил приглашение на Олимпиаду в Пхенчхане. По словам спортсмена, если бы все прояснилось раньше, то он мог бы выступить в Корее.
– Вы надеялись выступить на Олимпиаде или все-таки понимали, что не выполнили нормативы?
– В отборе было три или четыре критерия, один из которых, может быть, я не выполнил. Но в списке команды я был, – сказал Грязцов. – Довольно запутанная история. Думаю, лучше обратиться к главе союза Алексею Юрьевичу Кравцову, он все вам расскажет сам.
– Это ситуация, на ваш взгляд, цирк?
– Без комментариев (смеется).
– Что будете делать дальше? Или остается только смириться?
– Я даже не понимаю, какие действия тут можно предпринять.
– И все-таки чья здесь вина – МОК, ОКР или Союза конькобежцев России?
– Скажем так, это ситуация обоюдная. Если бы МОК раньше дал мой допуск, то, может быть, могли решить вопрос. А получилось, что все выяснилось в финальной заявке. Но в целом я мог бежать, если бы не эта ситуация. (Андрей СИЗЯКИН)
Напомним, ранее стало известно, что Грязцов и бобслеист Дмитрий Попов не были включены в список российских спортсменов, которые должны были получить приглашения на Игры-2018. Они в числе 47 россиян подавали апелляцию в CAS на решение МОК не приглашать их на Олимпиаду, которая была отклонена. Из мотивировочной части решения стало известно, что оба спортсмена были одобрены комиссией по допуску, не попали в итоговый список допущенных атлетов.
Kisusha
Этих придурков чиновников когда ниубдь уже уволят?? Почему в биатлоне такая маленькая заявка? Почему лыжники укомплектовались и молодежь борется за медали, а у нас все отдыхают дома? черт-те что твориться, вопиющая некомпетентность!
14:26 14 февраля