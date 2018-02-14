Кто виноват в ситуации с Грязцовым? Версия самого конькобежца

Российский конькобежец Сергей Грязцов не смог объяснить, кто виноват в том, что он не получил приглашение на Олимпиаду в Пхенчхане. По словам спортсмена, если бы все прояснилось раньше, то он мог бы выступить в Корее.

– Вы надеялись выступить на Олимпиаде или все-таки понимали, что не выполнили нормативы?

– В отборе было три или четыре критерия, один из которых, может быть, я не выполнил. Но в списке команды я был, – сказал Грязцов. – Довольно запутанная история. Думаю, лучше обратиться к главе союза Алексею Юрьевичу Кравцову, он все вам расскажет сам.

– Это ситуация, на ваш взгляд, цирк?

– Без комментариев (смеется).

– Что будете делать дальше? Или остается только смириться?

– Я даже не понимаю, какие действия тут можно предпринять.

– И все-таки чья здесь вина – МОК, ОКР или Союза конькобежцев России?

– Скажем так, это ситуация обоюдная. Если бы МОК раньше дал мой допуск, то, может быть, могли решить вопрос. А получилось, что все выяснилось в финальной заявке. Но в целом я мог бежать, если бы не эта ситуация. (Андрей СИЗЯКИН)

Напомним, ранее стало известно, что Грязцов и бобслеист Дмитрий Попов не были включены в список российских спортсменов, которые должны были получить приглашения на Игры-2018. Они в числе 47 россиян подавали апелляцию в CAS на решение МОК не приглашать их на Олимпиаду, которая была отклонена. Из мотивировочной части решения стало известно, что оба спортсмена были одобрены комиссией по допуску, не попали в итоговый список допущенных атлетов.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018