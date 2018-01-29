Кравцов не поедет на Олимпиаду в составе делегации РФ

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов рассказал о том, что он не вошел в состав российской делегации на Олимпийских играх. При этом он не исключает, что поедет на Игры в качестве туриста.

- Я даже не знаю, был ли мне персональный официальный отказ, точнее невыдача приглашения от Международного олимпийского комитета, - цитирует ТАСС Кравцова. - Все решили квоты - количество спортсменов определяет количество специалистов, поэтому на Игры 31 января с шорт-трекистами отправятся начальник команды, врачи, массажисты. Так что это вынужденный выбор. Но я не исключаю, что все-таки приеду на Игры в качестве туриста, чтобы поддержать ребят.

Напомним, что на Олимпиаде-2018 в шорт-треке выступят Семен Елистратов, Павел Ситников, Александр Шульгинов, Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич, Софья Просвирнова. При этом приглашения на Игры не получили Виктор Ан, Владимир Григорьев, Денис Айрапетян, Татьяна Бородулина и Евгения Захарова.