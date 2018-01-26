Денис Юсков: "Недопуск - это не личное, это несправедливость к чистым спортсменам"

Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков воспринял ситуацию с недопуском к Олимпийским играм не как что-то личное. По его словам, это несправедливость по отношению к чистым спортсменам. Напомним, Юсков не получил от МОК приглашение на Игры-2018.

- Отстоять свою честь и достоинство в суде - это все, конечно, хорошо, - цитирует "Р-Спорт" Юскова. - Но вопрос не в этом. Я ведь не воспринимаю как личное все случившееся со мной. Я воспринимаю это как несправедливость по отношению к чистым спортсменам, которые заслужили право выступить на Играх и не смогут этого сделать. Вот в чем дело. Главное, чтобы все это не повторилось и не случилось с ребятами, которые придут в спорт, главное, чтобы они не разочаровались, чтобы с ними такого не было. Вот о чем я думаю.

Я просто перестал верить в Олимпийские игры, олимпизм. Когда ты чистый спортсмен, когда постоянно сдаешь допинг-пробы, когда своими результатами доказываешь свой уровень, когда по тебе нет никаких доказательств и тебя при этом не допускают до Олимпиады, как после этого во что-то верить? Безо всяких на то доказательств тебя начинают считать грязным спортсменом и не допускают до Игр.