В США журналиста уволили из-за фривольных высказываний о 17-летней олимпийской чемпионке

Ведущий радио KNBR в Сан-Франциско Патрик Коннор был уволен из-за неуместных комментариев о 17-летней олимпийской чемпионке американке Хлое Ким, сообщает USA Today. Журналист отзывался о сноубордистке в комплиментарных тонах, после чего предложил запустить обратный отсчет до того дня, когда ей исполнится 18 лет.
- Ученицы из старшей школы в этом возрасте очень хороши, - говорил Коннор в эфире. - Она прекрасна. Была бы она совершеннолетней, никто бы не постеснялся назвать еще довольно сексуальной. Она действительно такая. Она роскошна. Я - огромный фанат Хлои Ким.
После увольнения ведущий выступил с извинениями перед олимпийской чемпионкой.
- В странной попытке рассмешить людей я провалился. Мои комментарии о Хлое Ким были более чем неприемлемыми. Они были ужасными и мерзкими. Мне действительно жаль, Хлоя! Ты блестяще представила нашу страну. Приношу извинения коллегами и слушателям за то, что я был идиотом.
Напомним, Ким завоевала золото Игр-2018 в Пхенчхане в хаф-пайпе 13 февраля, набрав 98,25 балла. У ее ближайшей преследовательницы китаянки Лю Цзяюй на 8,5 баллов меньше.
usuns
хотя с другой стороны - это же очевидное домогательство да еще несовершеннолетней))) пусть скажет спасибо, что дело уголовное не завели
15:48 16 февраля
usuns
маразм крепчает) интересно, а если бы он примерно в том же духе о юноше высказался? вернее тетка-комментатор ) ее бы уволили?
15:47 16 февраля
redgy
что-то на фото не очень..)
15:44 16 февраля
inachipoch
Патрик, ты был идиотом, когда стал извиняться.
15:39 16 февраля
Al_nic
Читая его покаянные слова, сразу вспомнились наши процессы над вредителями 80-ти летней давности и Оруэлл. Все-таки Океании удалось хоть где-то реализоваться!
15:23 16 февраля
cazzo
Губерниев - скала. То что уволили - правильно. Нечего на весь город рассказывать о своих фантазиях с несовершеннолетней.
15:13 16 февраля
П_о_в_а_р
Kisusha И толко губерниева не уволят никак ------------------------ ДЕРЖАТЬСЯ!!!
15:08 16 февраля
П_о_в_а_р
Во дуралей. Надо было про ап американском снубордисте так то говорить. Тогда б повысили.Не в тренде чел.
15:07 16 февраля
Kisusha
И толко губерниева не уволят никак
15:03 16 февраля
Vamphyri
Господи, как они ещё не вымерли с таким идиотизмом? То есть мужик сказал - о, какая девочка, жаль, что ей не 18 - и все, на выход?)) Бугага.
14:59 16 февраля