14:50 16 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Сноуборд

В США журналиста уволили из-за фривольных высказываний о 17-летней олимпийской чемпионке

Хлоя КИМ. Фото AFP
Хлоя КИМ. Фото AFP
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Ведущий радио KNBR в Сан-Франциско Патрик Коннор был уволен из-за неуместных комментариев о 17-летней олимпийской чемпионке американке Хлое Ким, сообщает USA Today. Журналист отзывался о сноубордистке в комплиментарных тонах, после чего предложил запустить обратный отсчет до того дня, когда ей исполнится 18 лет.

- Ученицы из старшей школы в этом возрасте очень хороши, - говорил Коннор в эфире. - Она прекрасна. Была бы она совершеннолетней, никто бы не постеснялся назвать еще довольно сексуальной. Она действительно такая. Она роскошна. Я - огромный фанат Хлои Ким.

После увольнения ведущий выступил с извинениями перед олимпийской чемпионкой.

- В странной попытке рассмешить людей я провалился. Мои комментарии о Хлое Ким были более чем неприемлемыми. Они были ужасными и мерзкими. Мне действительно жаль, Хлоя! Ты блестяще представила нашу страну. Приношу извинения коллегами и слушателям за то, что я был идиотом.

Напомним, Ким завоевала золото Игр-2018 в Пхенчхане в хаф-пайпе 13 февраля, набрав 98,25 балла. У ее ближайшей преследовательницы китаянки Лю Цзяюй на 8,5 баллов меньше.

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КОММЕНТАРИИ (10)
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usuns

хотя с другой стороны - это же очевидное домогательство да еще несовершеннолетней))) пусть скажет спасибо, что дело уголовное не завели

15:48 16 февраля

usuns

маразм крепчает) интересно, а если бы он примерно в том же духе о юноше высказался? вернее тетка-комментатор ) ее бы уволили?

15:47 16 февраля

redgy

что-то на фото не очень..)

15:44 16 февраля

inachipoch

Патрик, ты был идиотом, когда стал извиняться.

15:39 16 февраля

Al_nic

Читая его покаянные слова, сразу вспомнились наши процессы над вредителями 80-ти летней давности и Оруэлл. Все-таки Океании удалось хоть где-то реализоваться!

15:23 16 февраля

cazzo

Губерниев - скала. То что уволили - правильно. Нечего на весь город рассказывать о своих фантазиях с несовершеннолетней.

15:13 16 февраля

П_о_в_а_р

Kisusha И толко губерниева не уволят никак ------------------------ ДЕРЖАТЬСЯ!!!

15:08 16 февраля

П_о_в_а_р

Во дуралей. Надо было про ап американском снубордисте так то говорить. Тогда б повысили.Не в тренде чел.

15:07 16 февраля

Kisusha

И толко губерниева не уволят никак

15:03 16 февраля

Vamphyri

Господи, как они ещё не вымерли с таким идиотизмом? То есть мужик сказал - о, какая девочка, жаль, что ей не 18 - и все, на выход?)) Бугага.

14:59 16 февраля

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