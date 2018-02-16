В США журналиста уволили из-за фривольных высказываний о 17-летней олимпийской чемпионке

Ведущий радио KNBR в Сан-Франциско Патрик Коннор был уволен из-за неуместных комментариев о 17-летней олимпийской чемпионке американке Хлое Ким, сообщает USA Today. Журналист отзывался о сноубордистке в комплиментарных тонах, после чего предложил запустить обратный отсчет до того дня, когда ей исполнится 18 лет.

- Ученицы из старшей школы в этом возрасте очень хороши, - говорил Коннор в эфире. - Она прекрасна. Была бы она совершеннолетней, никто бы не постеснялся назвать еще довольно сексуальной. Она действительно такая. Она роскошна. Я - огромный фанат Хлои Ким.

После увольнения ведущий выступил с извинениями перед олимпийской чемпионкой.

- В странной попытке рассмешить людей я провалился. Мои комментарии о Хлое Ким были более чем неприемлемыми. Они были ужасными и мерзкими. Мне действительно жаль, Хлоя! Ты блестяще представила нашу страну. Приношу извинения коллегами и слушателям за то, что я был идиотом.

Напомним, Ким завоевала золото Игр-2018 в Пхенчхане в хаф-пайпе 13 февраля, набрав 98,25 балла. У ее ближайшей преследовательницы китаянки Лю Цзяюй на 8,5 баллов меньше.