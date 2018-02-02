Российские могулисты и часть сборной по сноуборду прилетели в Пхенчхан

Российская команда по фристайлу в дисциплине "могул" и часть национальной команды по сноуборду прибыли в Пхенчхан на Олимпийские игры-2018, информирует "Р-Спорт".

В составе сборной по могулу в Пхенчхан прилетели бронзовый призер Игр в Сочи Александр Смышляев, Регина Рахимова, Екатерина Столярова и Марика Пертахия. Соревнования у могулистов на Олимпиаде начнутся 9 февраля.

Также в Пхенчхан прилетели сноубордисты Владислав Хадарин, Софья Федорова (слоупстайл) и Никита Автанеев (хаф-пайп). Сноубордисты на старт в рамках Игр выйдут 10-го числа.