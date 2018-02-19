Федорова не прошла квалификацию в дисциплине биг-эйр

Россиянка Софья Федорова не смогла выйти в финал соревнований по сноуборду в дисциплине биг-эйр на Олимпиаде в Пхенчхане. Она по итогам двух попыток заняла 21-е место, тогда как из квалификации выходили 12 спортсменок.

Сноуборд

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Женщины

Биг-эйр

Квалификация

1. Анна Гассер (Австрия) - 98,00

2. Юка Фудзимори (Япония) - 94,25

3. Рейра Ивабути (Япония) - 92,75

4. Лори Блуэн (Канада) - 92,25

5. Зои Садовски (Новая Зеландия) - 92,00

6. Джейми Андерсон (США) - 90,00

21. Софья ФЕДОРОВА (Россия) - 64,0

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018