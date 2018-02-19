Федорова не прошла квалификацию в дисциплине биг-эйр

Россиянка Софья Федорова не смогла выйти в финал соревнований по сноуборду в дисциплине биг-эйр на Олимпиаде в Пхенчхане. Она по итогам двух попыток заняла 21-е место, тогда как из квалификации выходили 12 спортсменок.
Сноуборд
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игры
Женщины
Биг-эйр
Квалификация
1. Анна Гассер (Австрия) - 98,00
2. Юка Фудзимори (Япония) - 94,25
3. Рейра Ивабути (Япония) - 92,75
4. Лори Блуэн (Канада) - 92,25
5. Зои Садовски (Новая Зеландия) - 92,00
6. Джейми Андерсон (США) - 90,00
21. Софья ФЕДОРОВА (Россия) - 64,0