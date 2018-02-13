Автанеев не вышел в финал Олимпиады в хаф-пайпе

Российский сноубордист Никита Автанеев не смог выйти в финал Олимпиады в Пхенчхане в хаф-пайпе. Лучший результат в квалификации показал американец Шон Уайт.

Олимпиада-2018

Сноуборд

Мужчины

Хаф-пайп

Квалификация

1. Шон Уайт (США) – 98,50

2. Скотт Джеймс (Австралия) – 96,75

3. Аюму Хирано (Япония) – 95,25

4. Бен Фергюсон (США) – 91,00

5. Райбу Катаяма (Япония) – 90,75

6. Ян Шеррер (Швейцария) – 84,00

7. Чейз Джоси (США) – 83,75

8. Джек Пэйтс (США) – 82,25

9. Патрик Бургенер (Швейцария) – 82,00

10. Юто Тоцука (Япония) – 80,00

11. Пеету Пииройнен (Финляндия) – 77,50

12. Кент Коллистер (Австралия) – 77,00…

20. Никита АВТАНЕЕВ (Россия) – 63,25

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