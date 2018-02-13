Автанеев не вышел в финал Олимпиады в хаф-пайпе

Российский сноубордист Никита Автанеев не смог выйти в финал Олимпиады в Пхенчхане в хаф-пайпе. Лучший результат в квалификации показал американец Шон Уайт.
Олимпиада-2018
Сноуборд
Мужчины
Хаф-пайп
Квалификация
1. Шон Уайт (США) – 98,50
2. Скотт Джеймс (Австралия) – 96,75
3. Аюму Хирано (Япония) – 95,25
4. Бен Фергюсон (США) – 91,00
5. Райбу Катаяма (Япония) – 90,75
6. Ян Шеррер (Швейцария) – 84,00
7. Чейз Джоси (США) – 83,75
8. Джек Пэйтс (США) – 82,25
9. Патрик Бургенер (Швейцария) – 82,00
10. Юто Тоцука (Япония) – 80,00
11. Пеету Пииройнен (Финляндия) – 77,50
12. Кент Коллистер (Австралия) – 77,00…
20. Никита АВТАНЕЕВ (Россия) – 63,25