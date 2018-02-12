Андерсон принесла США второе золото Олимпиады-2018, Федорова стала 8-й

Американская сноубордистка Джейми Андерсон завоевала золотую медаль в слоупстайле. В финале она набрала 83,00 балла. Серебро взяла канадка Лори Блуэн (76,33), бронзу - представительница Финляндии Энни Рукаярви (75,38).

Россиянка Софья Федорова заняла 8-е место. В лучшей попытке она показала результат 65,73.

Сноуборд

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Женщины

Слоупстайл

Финал

1. Джейми Андерсон (США) - 83,00

2. Лори Блуэн (Канада) - 76,33

3. Энни Рукаярви (Финляндия) - 75,38

4. Силья Норендаль (Норвегия) - 73,91

5. Джессика Дженсон (США) - 72,26

6. Хэйли Лэнгленд (США) - 71,80

7. Зина Кандриан (Швейцария) - 66,35

8. Софья ФЕДОРОВА (Россия) - 65,73

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