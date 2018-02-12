Андерсон принесла США второе золото Олимпиады-2018, Федорова стала 8-й

Американская сноубордистка Джейми Андерсон завоевала золотую медаль в слоупстайле. В финале она набрала 83,00 балла. Серебро взяла канадка Лори Блуэн (76,33), бронзу - представительница Финляндии Энни Рукаярви (75,38).
Россиянка Софья Федорова заняла 8-е место. В лучшей попытке она показала результат 65,73.
Сноуборд
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игры
Женщины
Слоупстайл
Финал
1. Джейми Андерсон (США) - 83,00
2. Лори Блуэн (Канада) - 76,33
3. Энни Рукаярви (Финляндия) - 75,38
4. Силья Норендаль (Норвегия) - 73,91
5. Джессика Дженсон (США) - 72,26
6. Хэйли Лэнгленд (США) - 71,80
7. Зина Кандриан (Швейцария) - 66,35
8. Софья ФЕДОРОВА (Россия) - 65,73
nailsh78
2кедрнедр1994 - согласен.. цель ОИ во внедрении в борьбу большее количество стран и популяризация спорта в мире сложно достижима без решения вопроса о прекращении обворовывания развитыми странами остального мира. Африка колонизирована уже практически... множество стран в ООН голосует под диктовку... Сама Европа уже наводнена вассалами и не имеет собственной политики и армий. Богатые хотят быть еще богатее за счет бедных.. это объективно. Само движение призвано бороться хоть за какой то гуманизм м мир в мире ..равенство всех пред высшими ценностями человечества. Да это невозможно добиться если объективно.. но тут преступление в том что происходит отказ от этой борьбы и разворот движения под интересы откровенных убийц мира. Надо свое делать из БРИКС - все континенты тут 5 новых колец. Менять и ждать пока одумаются в МОК бесполезно... дорого и бесполезно как ждать от Суркова решения проблемы на Украине с нацистами.
10:30
кедрнедр1994
В олимпиаде участвуют более 90 стран мира а реально борятся только два десятка и это все богатые страны. Всего на 20 стран приходится 80% спортсменов. Зимняя Олимпиада - это, прежде всего, соревнования для богатых стран, а не для стран горных и снежных (так, Великобритания выставила в восемь раз больше участников, чем Чили).В Рио, на последней летней Олимпиаде, 86 стран увезли с собой как минимум одну медаль, то есть чуть меньше половины участвующих делегаций. На последней зимней Олимпиаде в Сочи таблица медалей показала 26 стран.
10:03
кедрнедр1994
Слоупстайл, снруборд и прочие горные лыжи не популярны вообще в мире. Давайте посмотрим на карту сколько у нас горных стран со снегом и как вы думаете все они участвуют успешно или вообще культивируют эти виды? (конечно нет). Где латиноамериканские горные страны, где азиатские горные страны их нет. Давайте посмотрим кто эти все которые берут медали их можно по пальцам пересчитать, где развиты эти виды горных лыж и сноуборда. Они все экономически развитые то есть это все развито только в богатых странах, а теперь подумайте кого больше бедных стран или богатых.
09:53
nailsh78
2Бней Иегуда .. у нас вой паркур... это НВП при школах..тиры при школах... ГТО на все возраста. Вот наш паркур.
09:33
nailsh78
shpasic - если это разрешит все мировые споры войны и уничтожит террористов с их странами-хозяевами - то на все согласен ))
09:31
shpasic
можно было бы ещё включить дартс, гольф, покер и чирлидинг.
09:29
nailsh78
Керлинг боулинг или городки или кельтские игры какие с камнями или бревном.. - культитвируй что угодно. У нас городки были безумно популярны когда то - пожалуйста - делай олимпийским видом. Керлинг - это больше шахматы и игра го.
09:28
shpasic
не стоит также забывать и про железобетонный сноуборд 1X на Мадрид против Барселоны.
09:26
shpasic
кстати, лапта - это тоже разновидность сноуборда, где по шарикам доской бьют.
09:25
nailsh78
давай про историю США 70-х и что откуда вышло.. про районы заброшенные и какое развлекалово шпаны перетащили в ОИ )
09:24
shpasic
вообще нужно Олимпиаду отменить - посещаемость в Пхенчхане это наглядно показывает. лучше поводить состязание по подкидному дураку, всё-таки на профессиональном, да и на любительском уровне, в мире этим занимается гораздо большее число людей, а значит - он гораздо популярнее.
09:23
nailsh78
Ничего не устарело ) - борьба это народный вид..он есть во всех республиках и регионах нашей страны..да и мира. Называется иначе может быть..но есть. Борьба естественна как природа - и ей точно место на ОИ.. а если нет - то и не нужны такие ОИ )). Популярность и рейтинг дело проходящее ты путаешь шоу и спорт. ММА это смесь нескольких видов классических видов . Можно быть героем порно и брать там оскары.. а можно быть отличным актером что никогда не получал никаких наград. Все эти управляемые международные институты и нужны что б менять общества и лишать их возможность навязывания своего взгляда на жизнь. А это чревато ..ибо истинные намерения врагов любое государство должно знать..и мы их знаем.
09:23
Бней Иегуда
А что рассказывать.) Сейчас каждый второй подросток в России занимается паркуром.)) Это тоже всё производная сноуборда.))
09:21
nailsh78
у нас парапланеризм развит был (подобие серфинга только укрощение исключительно ветра а не ветра и воды)... так вот - гора на которой выросли первые летчики сыграла важную роль в нашем существовании. Занимались важным вопросом - выживания после 1918 года.. когда и после интервенции и 1 мировой нас многие кап.страны хотели сожрать. Ну вот и выжили в том числе и освоив для необходимости парапланеризм и исходящие из этого виды спорта. А теперь расскажи за серфинг и сноуборд )). Фильм старый нудный - для раза пойдет. Жизнь и исторические пути у всех стран разные... обстоятельства выживания тоже.
09:16
nailsh78
ЗЫ поэтому у Канделаки не спорт канал...а около спортивное шоу ) рейтинги основываются на трансляции в основном ММА и тп )). Чистый спортивный канал должен быть другим..патриотическим в т.ч. без Черданцевых и прочей либерастни.
09:11
Бней Иегуда
А вот взять ту де борьбу, это явно уже устарело, все эти чемпионы по дзюдо, тэхкврндо, кто их знает?)) Где их показывают?)) Раз в 4 года выплывет какой-нить очередной Алан Оралов, сделают из него героя России, и через неделю про него все благополучно забудут.)) А вот чемпионов ММА все хнают. Тот же Нурмагомедов в России сейчас более знаковая фигура, чем любой олимпийский чемпион по борьбе или дзюдо.))
09:11
nailsh78
Надо убрать Канделаки из спорта и с канала спортивного.. ММА это деньги и кровь ) - мы вроде должны прогрессировать а не регрессировать в римские времена с гладиаторами и избранными сильными мира сего или того )) . Самбо дзюдо борьба это упрощенное мирное выяснение сильнейших в состязательном плане. ММА и проф. бокс.. - это шоу с зарабатыванием денег.. - понимаете разницу ? поэтому в ОИ делать ММА нечего.
09:08
Бней Иегуда
nailsh78 Я честно не понимаю красоту сноуборда и тп... ----------------------- На гребне волны смотрел?)) Культовый фильм для молодёжи 80-х.) Вот сноуборд это тот же сёрфинг, только не на воде, а на снегу.) Та же эстетика, романтика, красота.)
09:07
Бней Иегуда
В программе зимних Игр самые наименее рейтинговые виды, ИМХА, кёрлинг и фигурное катание.) Кёрлинг своего рода разновидность боулинга... Ну а Фигурное прошло свой пик популярности, который остался в прошлом веке...
09:04
nailsh78
Я честно не понимаю красоту сноуборда и тп... красота борьбы на ковре татами очевидна да и полезна для общества. Культивирует силу мужество и здоровье. В сноуборде можно взять скоростной параллельный спуск может.. - там есть соревновательный момент, но затрудняется с необходимостью скажем выстраивания ровных обоих спусков. На татами все очевидно и честно предельно... хотя тоже есть тонкости в судействе. PS олимпийское движение - это одно из двух международных организаций что еще не были под англосаксами. Футбол в который у них играют руками (о слова фут видимо )) )..стал для них важен настолько что ФБР из океана прилетело в Европу что б произвести в ФИФА задержания и обыски - вот тебе соккер и политика ). В ООН идет пока борьба - но уже прогнило насквозь. Вот и ОИ как рычаг влияния на общества в мире прибран англосаксами в свое управление..через ВАДА..давление в МОК и на КАС. Теперь можно трансляторы все включать на полную и влиять рейтингами деньгами и тп.. - как в классической книжке.
09:01
Бней Иегуда
В олимпийскую программу надо включать ММА, и убирать борьбу! Вот это 100 % правильно будет!)
08:54
nailsh78
08.08.08 все сми трубили о нападении России... при крушении боинга тоже все стрелки на нас. Мировые СМИ могут о чем угодно писать и вещать - это подконтрольная система. Рейтинги дело относительное ) Рейтинг Рейха 3 го тоже был высок..настолько что все воевали на его стороне практически ). Если исходить из денег и рейтинга..то по тв стоит крутить порнуху да скандалы..оно ж лучше продается (пример спид-инфо в 90-х..наше сми так и не вылезло с того времени). Надо кушать кашу..мамы говорят детям.. тут тоже самое.. не все сладкое есть полезное и нужное. Рейтинги и популярность играют свою определенную роль... надо всем работать и вкладываться в спорт.. о потере позиций в спорте и геополитике уже говорил.. не буду повторяться. Кстати Кабаева предложила разыгрывать в каждой дисциплине по награде.. без должной поддержке трудно это очевидное решение будет принять. PS В МОК нужно взять на вооружение принцип права вета как в СБ ООН... - хоть что то балансирует. А то деньги и рейтинги сведут все в сладкое липкое желтое.
08:52
Бней Иегуда
Если промониторить олимпийские виды спорта, то процентов 80 видов будет менее популярны, чем сноуборд и фристайл.)) Да то же самбо взять. Кто им занимается?)) Это прошлый век, тем же рукопашным боем занимаются в десятки раз больше, но его в олимпийской программе нет.))
08:51
nailsh78
первый пост снесли.. там про питерскую шайку, Мутко и чинуш у спорта что надо вешать...и уверенную поступь страны к кастовому обществу в спорте и жизни... отчего отданы все позиции в спорте после переворота 91 что были при Союзе. Тоже удалят это?) демократия и корректность итить )
08:42
Бней Иегуда
Художественную гимнастику даже российское тв не показывает, ибо рейтиги близки к нулю, это эелементарно никому не интересно.)) Сноуборд и фристайл в свою очередь регулярно показывают по всем крупнейшим спортивным американским каналам.) Виды спорта стабильно входят в десятку, двадцатку самых рейтинговых и популярных.) Как следствие - по 10 комплектов наград и в сноуборде и в фристайле в олимпийской программе.) В том время как худ. гимнастика пребывает в числе пограничных видов спорта, на грани исключения...)
08:42
nailsh78
Плавание и гимнастика - это нужные и основные виды массового спорта - для здоровья государств.. - отсюда и произрастал и спорт больших достижений. От плавания и гимнастики не уйдешь... в тех же новых видах все зиждется на акробатике, гимнастике...развитом вестибулярном аппарате )). Очень молодые по возрасту ..14-22 года и чем старше тем шансов выиграть нет. Спорт это политика и подготовка здорового населения для возможных войн. Все новые виды не несут функционал.
08:32
Бней Иегуда
А я бы убрал из олимпийских программ фехтование, художественную гимнастику, синхронное плавание. Если говорить объективно и без поцреотических надстроек то разными формами сноуборда и фристайла, как на профессиональном, так и на любительском уровне, в мире занимается гораздо большее число людей, и эти виды спорта гораздо популярнее.)
08:24
nailsh78
Трэш и угар одиночных видов экстремальных видов спорта для чего ? Из олимпийского спорта пытаются убрать борьбу и бокс.. - направление понятно этого движения - засунут педиков и трансов с толерантными и удобными для определенного круга стран видами. А легкую атлетику к примеру такие допингисты не порочили или курящие сигары канадские хоккеистки или астматики и больные пиндосы со справками ? С водником фигня а не лажа )?
08:20
Бней Иегуда
Этими "новыми" видами спорта сейчас занимается весь мир.) Каждый второй подросток во дворе пытается изображать что-то подобное на любительском уровне. А сравнивать с никому не интересным хоккеем с мячом просто смешно.)) Особенно на фоне приснопамятного матча Водник-Байкал-Энергия, дискредетировавшего этот вид спорта, в том числе и в России, на годы вперёд.)
08:10
nailsh78
Новый вид спорта предлагаю..лучшие по игре на балалайке в сугробе )) . Ну не культивируются в 90% стран ни хафпайп ни сноуборд ни прочая чушь. Мы для этого (как и в футболе заметьте.. да не умрут Мутки и Ко свой смертью) выписываем Уальдов и иноземных героев. В шорт-треке что то получилось - есть результат.. но это тоже исключительно было азиатским спортом.. потом пошли и канадцы и тп. В принципе, засилье англосаксов, особливо канадских пособников фашизму, не удивляет. А где исключительно для нашего глаза виды спорта ? Или баланс не нужны соблюдать..как говорила одна свинья на ушко Чуркину: "ну вы же проиграли войну ?!".
07:57