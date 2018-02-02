Юрий Каминский: "Ощущения такие, будто мы еще раз выиграли Олимпийские игры"

Прославленный специалист и личный тренер Никиты Крюкова Юрий Каминский в интервью "СЭ" об отказе своего подопечного ехать на Олимпиаду и решениях Спортивного арбитражного суда (CAS).

– Все сейчас радуются за оправданных спортсменов. А что на душе у их тренеров?

– Я уже давно стараюсь беречь эмоции, не тратить им попусту. Хотя, когда отстранили Алексея Петухова, они у меня зашкаливали. После этого подспудно я уже был готов к аналогичному решению по Никите Крюкову. Кстати, эти санкции распространились и на меня, как на их тренера. Тень упала на всех специалистов, которые работали с ребятами. Конечно же, очень приятно, что CAS опроверг все обвинения. По правде говоря, мы уже не особенно на это надеялись. Ощущения такие, будто мы еще раз выиграли Олимпийские игры. Хотя это решение, если подумать, даже важнее. Честное имя дороже любой медали. В том числе олимпийской.

– Вы сказали о тени, которая все это время падала на вас. В чем-то это проявлялось?

– В ноябре и декабре я был на Кубке мира и могу сказать, что зарубежные коллеги в большинстве своем все-таки нас поддерживали. Вероятно, свою роль тут сыграл и Маркус Крамер. Он сам по себе очень общительный и много объяснял иностранцам нашу позицию. У нас ведь в той олимпийской команде работали Изабель Кнауте и Рето Бургермайстер, сервисеры из Эстонии. Если бы были такие махинации, разве удалось бы утаить от них все это? (Владимир ИВАНОВ)