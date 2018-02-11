Юрий Бородавко: "Неуверенность в себе и тактический просчет не позволили Спицову выступить лучше"

Известный тренер Юрий Бородавко отметил, что Денис Спицов, занявший четвертое место в скиатлоне на Олимпиаде в Пхенчхане, еще не имеет того опыта, чтобы легко ориентироваться на дистанции. При этом он выразил радость по поводу результата спортсмена.

– Насколько удивлены четвертым местом Дениса Спицова?

– Не столько удивлен, сколько порадовался за него, потому что четвертое место на Играх – это очень высокий результат для молодого спортсмена. В этом году он очень сильно добавил в "классике", что позволило ему сохранить себя в пелотоне, и уже коньковым ходом, где он лучше себя чувствует, добраться до высокого четвертого места. Только неуверенность в себе и небольшой тактический просчет не позволили показать более высокий результат.

– Что вы имеете в виду?

– Перед последним кругом он стоял в третьем ряду, а должен был стоять не дальше второго, и попытаться подхватить отрыв, который вначале создал Крюгер, а потом Сундбю с Холундом. Он стоял за Клебо, который на сегодняшний день был не в лучшем состоянии.

– То есть ему нужно был держаться Крюгера, чтобы среагировать на его рывок?

– Я с Денисом еще не разговаривал, но думаю, что он поставил на Клебо и держался его, хотел подхватить его рывок, но получилось так, что норвежец на сегодняшний день был не в лучшей форме.

– Это тактический просчет?

– Думаю, что да.

– Он связан с нехваткой опыта?

– Да. Денис только первый год выступает на этапах Кубка мира и все-таки не имеет того опыта, чтобы можно было легко ориентироваться, и видеть своих соперников. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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