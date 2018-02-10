В спринте на Олимпиаде выступят Белорукова, Непряева и Жамбалова

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер отметил, что состав команды на спринтерские гонки классическим стилем на Олимпиаде в Пхенчхане определился. Эти гонки состоятся 13 февраля.

– На данный момент в спринте у женщин выступят Белорукова, Непряева и Жамбалова, – цитирует "Р-Спорт" Крамера. – У мужчин на данный момент мы пока имеем двух лыжников, но их, возможно, будет больше. Но на данный момент выступят Панжинский и Виценко.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что Александр Большунов прилетит в Пхенчхан 11 февраля и примет участие в спринтерской гонке.

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