В спринте на Олимпиаде выступят Белорукова, Непряева и Жамбалова

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер отметил, что состав команды на спринтерские гонки классическим стилем на Олимпиаде в Пхенчхане определился. Эти гонки состоятся 13 февраля.
– На данный момент в спринте у женщин выступят Белорукова, Непряева и Жамбалова, – цитирует "Р-Спорт" Крамера. – У мужчин на данный момент мы пока имеем двух лыжников, но их, возможно, будет больше. Но на данный момент выступят Панжинский и Виценко.
Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что Александр Большунов прилетит в Пхенчхан 11 февраля и примет участие в спринтерской гонке.
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Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_crosscountry/20180210/1132287137.html
- Елена Вяльбе
- Александр Панжинский
- Маркус Крамер
- Юлия Белорукова
- Алиса Жамбалова
- Наталья Непряева
- Александр Большунов
- Алексей Виценко