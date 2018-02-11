Сергей Крянин: "Спицов мог побороться за первое или второе место в скиатлоне"

Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин считает, что Денис Спицов мог побороться за медали в скиатлоне на Олимпиаде в Пхенчхане. Россиянин стал четвертым, уступив троим норвежцам во главе с Сименом Крюгером.

– Как мы и говорили, у нас есть резерв, молодые ребята, скамейка запасных, которая сейчас себя показывает, – цитирует ТАСС Крянина. – Денис молодец, я думаю, он мог бы побороться за первое или второе место, но свою роль сыграла молодость. Денис ставил на Клебо и его контролировал, а если бы он держался с Крюгером, то он бы отреагировал на его рывок и смог бы навязать ему борьбу на финише.

Это оптимистичное начало, но снова вынужден отметить с сожалением, что наших лидеров нет на Олимпиаде. Денис подошел к Олимпиаде в хорошем состоянии благодаря работе тренеров и всего персонала, но не хватило немножко опыта. Если бы были наши лидеры на Играх, то была бы совсем другая картина, я думаю, было бы намного все интереснее.

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