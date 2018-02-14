Седова, Жамбалова и Нечаевская выступят в гонке на 10 км на Олимпиаде

Менеджер сборной России Юрий Чарковский назвал состав лыжниц, которые примут участие в индивидуальной гонке свободным стилем. Женская гонка на 10 км состоится 15 февраля.

– В состав вошли Седова, Жамбалова и Нечаевская, – цитирует "Р-Спорт" Чарковского. – По мужской гонке пока состав не утвержден.

Главное на Олимпиаде-2018 // ​Медальный зачет Олимпиады-2018 //

Календарь и результаты соревнований Олимпиады 14 февраля – здесь