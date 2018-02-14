10:05 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Седова, Жамбалова и Нечаевская выступят в гонке на 10 км на Олимпиаде

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Менеджер сборной России Юрий Чарковский назвал состав лыжниц, которые примут участие в индивидуальной гонке свободным стилем. Женская гонка на 10 км состоится 15 февраля.

– В состав вошли Седова, Жамбалова и Нечаевская, – цитирует "Р-Спорт" Чарковского. – По мужской гонке пока состав не утвержден.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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dv2205

даешь бронзу

11:52

rusfed 2.0

Настя заедет в десятку. Медаль невероятна. Если случится, Вяльбе - ведьма )

10:15

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