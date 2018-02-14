Седова, Жамбалова и Нечаевская выступят в гонке на 10 км на Олимпиаде

Менеджер сборной России Юрий Чарковский назвал состав лыжниц, которые примут участие в индивидуальной гонке свободным стилем. Женская гонка на 10 км состоится 15 февраля.
– В состав вошли Седова, Жамбалова и Нечаевская, – цитирует "Р-Спорт" Чарковского. – По мужской гонке пока состав не утвержден.
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https://rsport.ria.ru/winter2018_crosscountry/20180214/1132551485.html
dv2205
даешь бронзу
11:52
rusfed 2.0
Настя заедет в десятку. Медаль невероятна. Если случится, Вяльбе - ведьма )
10:15