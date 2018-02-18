Мартин Йонсруд Сундбю: "Снимаю шляпу перед российскими спортсменами, в ближайшие годы нам придется непросто в борьбе с ними"

Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю, завоевавший золото в эстафете на Олимпиаде-2018, отметил, что впечатлен выступлением россиян, которые стали вторыми. Он также добавил, что его команде в ближайшие годы придется непросто в борьбе с российскими спортсменами.

– Мы ожидали тяжелую гонку, снимаю шляпу перед российскими спортсменами. Они молодые и невероятно сильные, – приводит "Р-Спорт" слова Сундбю. – С учетом того, через что они прошли в последние недели, не зная, кто едет на Олимпиаду, я впечатлен их выступлением. Аплодирую их серебряной медали. Нам в ближайшие годы придется непросто в борьбе с этими ребятами.

Мы действительно сильно отставали от россиян после двух этапов. Но потом я увидел, что Алексей Червоткин (на третьем этапе) бежит медленнее, чем обычно. Если бы он был в кондициях, в своей реальной форме, нам бы пришлось очень непросто. А так, зная, что Йоханнес (Клебо. - Прим. "СЭ") у нас бежит на последнем этапе, я снова поверил в золото.

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