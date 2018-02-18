Мартин Йонсруд Сундбю: "Снимаю шляпу перед российскими спортсменами, в ближайшие годы нам придется непросто в борьбе с ними"

Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю, завоевавший золото в эстафете на Олимпиаде-2018, отметил, что впечатлен выступлением россиян, которые стали вторыми. Он также добавил, что его команде в ближайшие годы придется непросто в борьбе с российскими спортсменами.
– Мы ожидали тяжелую гонку, снимаю шляпу перед российскими спортсменами. Они молодые и невероятно сильные, – приводит "Р-Спорт" слова Сундбю. – С учетом того, через что они прошли в последние недели, не зная, кто едет на Олимпиаду, я впечатлен их выступлением. Аплодирую их серебряной медали. Нам в ближайшие годы придется непросто в борьбе с этими ребятами.
Мы действительно сильно отставали от россиян после двух этапов. Но потом я увидел, что Алексей Червоткин (на третьем этапе) бежит медленнее, чем обычно. Если бы он был в кондициях, в своей реальной форме, нам бы пришлось очень непросто. А так, зная, что Йоханнес (Клебо. - Прим. "СЭ") у нас бежит на последнем этапе, я снова поверил в золото.
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_crosscountry/20180218/1132836351.html
Красноармеец К
Да, Борода явно на этой Олимпиаде не в форме. Но за теплые слова респект ему! Приятный соперник, адекватный!
17:54 18 февраля
vitalikos
Астматики-не астматики... Виноваты наши чиновники 100%. Причина - банальна: надо заработать детям и внукам. Вот с этим надо бороться (с коррупцией). А то, что наши лыжники творят, это - подвиг!.. Но ни одной суке это не важно! И причем тут Родченков! Я вас умоляю! Нашли какого-то придурка как "козла отпущения"! Пока у нас на всех "постах" не будет исключена "кормушка", так всё и останется! А спортсменам низкий поклон!!!
16:12 18 февраля
Bred38
Был бы Устюгов привезли бы всем минуту...)
16:10 18 февраля
ntsg62
Придется скандинавам природную реактивность организма активизировать.
16:06 18 февраля
aliens01
ну новое поколение "астматиков" будет бороться))))
16:01 18 февраля