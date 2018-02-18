15:58 18 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Мартин Йонсруд Сундбю: "Снимаю шляпу перед российскими спортсменами, в ближайшие годы нам придется непросто в борьбе с ними"

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Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю, завоевавший золото в эстафете на Олимпиаде-2018, отметил, что впечатлен выступлением россиян, которые стали вторыми. Он также добавил, что его команде в ближайшие годы придется непросто в борьбе с российскими спортсменами.

 
Сегодня. Пхенчхан. Серебряные призеры Олимпиады в эстафете 4х10 км (слева направо) Андрей ЛАРЬКОВ, Александр БОЛЬШУНОВ, Алексей ЧЕРВОТКИН и Денис СПИЦОВ.В километре от космоса. Россия - с серебром эстафеты

– Мы ожидали тяжелую гонку, снимаю шляпу перед российскими спортсменами. Они молодые и невероятно сильные, – приводит "Р-Спорт" слова Сундбю. – С учетом того, через что они прошли в последние недели, не зная, кто едет на Олимпиаду, я впечатлен их выступлением. Аплодирую их серебряной медали. Нам в ближайшие годы придется непросто в борьбе с этими ребятами.

Мы действительно сильно отставали от россиян после двух этапов. Но потом я увидел, что Алексей Червоткин (на третьем этапе) бежит медленнее, чем обычно. Если бы он был в кондициях, в своей реальной форме, нам бы пришлось очень непросто. А так, зная, что Йоханнес (Клебо. - Прим. "СЭ") у нас бежит на последнем этапе, я снова поверил в золото.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018 

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_crosscountry/20180218/1132836351.html

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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Красноармеец К

Да, Борода явно на этой Олимпиаде не в форме. Но за теплые слова респект ему! Приятный соперник, адекватный!

17:54 18 февраля

vitalikos

Астматики-не астматики... Виноваты наши чиновники 100%. Причина - банальна: надо заработать детям и внукам. Вот с этим надо бороться (с коррупцией). А то, что наши лыжники творят, это - подвиг!.. Но ни одной суке это не важно! И причем тут Родченков! Я вас умоляю! Нашли какого-то придурка как "козла отпущения"! Пока у нас на всех "постах" не будет исключена "кормушка", так всё и останется! А спортсменам низкий поклон!!!

16:12 18 февраля

Bred38

Был бы Устюгов привезли бы всем минуту...)

16:10 18 февраля

ntsg62

Придется скандинавам природную реактивность организма активизировать.

16:06 18 февраля

aliens01

ну новое поколение "астматиков" будет бороться))))

16:01 18 февраля

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