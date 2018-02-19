Маркус Крамер: "Когда мы летели в Пхенчхан, я думал в лучшем случае об одной медали"

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер в интервью "СЭ" отметил, что россияне выступают на Олимпиаде-2018 молодой командой. По его словам, вва года назад никто и подумать не мог, что реально завоевать медали со спортсменами из России.

– Маркус, наши поздравления: российские лыжники завоевали на Играх уже пять медалей, то есть почти половину от общего количества наград. Вы могли ожидать такого результата?

– После отстранений и недопуска лучших спортсменов мы выступаем здесь очень молодой командой. Когда мы летели в Пхенчхан, я думал в лучшем случае об одной медали. А сегодня у нас уже пять, и впереди еще гонки. Это потрясающе! Я считаю, это отличный знак для всей команды. Медали на Олимпийских играх можно выигрывать, даже если вы приехали так называемым "вторым" составом.

– Вы видели видео с переживаниями на трибунах президента федерации Елены Вяльбе?

– Да, я это видел и в записи, и вживую. Она действительно делает все возможное для команды, для нее это как вторая семья. Очень приятно видеть такие эмоции.

– Юлия Белорукова рассказала, что вы тоже заплакали, когда она выиграла бронзу в спринте.

– Да, это правда. Выиграть олимпийскую медаль – это всегда нечто особенное. Мне приходилось добиваться этой цели с разными спортсменами, но с вашими девочками было особенно важно. Два года назад никто и подумать не мог, что это реально. Но в прошлом году мы взяли медаль на чемпионате мира, а теперь – и на Олимпиаде. Особенно я был рад за Юлю. У нее очень тяжело складывался сезон, были травмы. Мы вообще были не уверены, что у нее получится здесь выступить.

– Главная реакция российской общественности на происходящее в Пхенчхане: вау, лыжи оказывается настолько интересны! Вы чувствуете, что у болельщиков словно открылись глаза на ваш вид спорта?

– Я очень надеюсь, что лыжные гонки станут популярнее в России. Этому радуются даже те ребята из нашей команды, которые не смогли сюда приехать. Каждый день они пишут, звонят и поддерживают нас. (Наталья МАРЬЯНЧИК)