Ларьков и Спицов упали на старте скиатлона, столкнувшись с Крюгером

Россияне Андрей Ларьков и Денис Спицов упали на старте скиатлона на Олимпиаде-2018. Норвежец Симен Крюгер не удержался на ногах в центре группы, после чего в него врезался Ларьков. Спицов также попал в завал.

В итоге норвежец сломал палку, россияне продолжили гонку, потеряв секунды. На отрезке 2,26 километра Ларьков проигрывает 19 секунд, Спицов – 24.

Напомним, Россию в гонке также представляют Алексей Виценко и Андрей Мельниченко.

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