Ларьков и Спицов упали на старте скиатлона, столкнувшись с Крюгером

Россияне Андрей Ларьков и Денис Спицов упали на старте скиатлона на Олимпиаде-2018. Норвежец Симен Крюгер не удержался на ногах в центре группы, после чего в него врезался Ларьков. Спицов также попал в завал.
В итоге норвежец сломал палку, россияне продолжили гонку, потеряв секунды. На отрезке 2,26 километра Ларьков проигрывает 19 секунд, Спицов – 24.
Напомним, Россию в гонке также представляют Алексей Виценко и Андрей Мельниченко.
Ну как же так... Обидное столкновениеhttps://t.co/ArH6NuathO #ОИ2018 #Olympics￼ pic.twitter.com/Mwg091sRfs– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 11 февраля 2018 г.