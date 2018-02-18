Клебо - про Спицова: "Чувствовал в себе силы, чтобы создать отрыв"

Норвежец Йоханнес Клебо рассказал о своем противостоянии с россиянином Денисом Спицовым на четвертом этапе в эстафете на Олимпиаде в Пхенчхане. Напомним, Норвегия завоевала золото.
В российскую команду, ставшую второй, входили 28-летний Андрей Ларьков, 21-летний Александр Большунов, 22-летний Алексей Червоткин и 21-летний Денис Спицов.
– Нам всем повезло, что мы в этой команде, – отметил Клебо. – В ней могли оказаться многие спортсмены из Норвегии. Поэтому мы просто благодарны, что находимся здесь, а взять золото – это просто невероятно.
Борьба со Спицовым? Я чувствовал в себе силы. Еще в начале, учитывая как хорошо работали лыжи, я знал, что смогу атаковать на последнем подъеме. У меня было достаточно сил, чтобы создать отрыв. Это невероятное чувство. (Олимпийская информационная система)
milanmilan
Интересно 6000 доз от астмы хватило им или нет?
14:02 18 февраля
mrazotka
Объективно стоит признать, было видно что норвег даже процентов на 80% не выложился на финише. Но на то они и астматики, чтобы так легко катаца
13:10 18 февраля
Красноармеец К
Весь свой этап дурака провалял. В лучших традициях Пети!) А на последнем круге даже под убогого косил, циркач! Хорошо, что наши такими вещами пока не занимаются.
12:51 18 февраля