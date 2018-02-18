Клебо - про Спицова: "Чувствовал в себе силы, чтобы создать отрыв"

Норвежец Йоханнес Клебо рассказал о своем противостоянии с россиянином Денисом Спицовым на четвертом этапе в эстафете на Олимпиаде в Пхенчхане. Напомним, Норвегия завоевала золото.

В российскую команду, ставшую второй, входили 28-летний Андрей Ларьков, 21-летний Александр Большунов, 22-летний Алексей Червоткин и 21-летний Денис Спицов.

​– Нам всем повезло, что мы в этой команде, – отметил Клебо. – В ней могли оказаться многие спортсмены из Норвегии. Поэтому мы просто благодарны, что находимся здесь, а взять золото – это просто невероятно.

Борьба со Спицовым? Я чувствовал в себе силы. Еще в начале, учитывая как хорошо работали лыжи, я знал, что смогу атаковать на последнем подъеме. У меня было достаточно сил, чтобы создать отрыв. Это невероятное чувство. (Олимпийская информационная система)

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