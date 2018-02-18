12:42 18 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Клебо - про Спицова: "Чувствовал в себе силы, чтобы создать отрыв"

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Сегодня. Пхенчхан. Серебряные призеры Олимпиады в эстафете 4х10 км (слева направо) Андрей ЛАРЬКОВ, Александр БОЛЬШУНОВ, Алексей ЧЕРВОТКИН и Денис СПИЦОВ.В километре от космоса. Россия - с серебром эстафеты

Норвежец Йоханнес Клебо рассказал о своем противостоянии с россиянином Денисом Спицовым на четвертом этапе в эстафете на Олимпиаде в Пхенчхане. Напомним, Норвегия завоевала золото.

В российскую команду, ставшую второй, входили 28-летний Андрей Ларьков, 21-летний Александр Большунов, 22-летний Алексей Червоткин и 21-летний Денис Спицов.

– Нам всем повезло, что мы в этой команде, – отметил Клебо. – В ней могли оказаться многие спортсмены из Норвегии. Поэтому мы просто благодарны, что находимся здесь, а взять золото – это просто невероятно.

Борьба со Спицовым? Я чувствовал в себе силы. Еще в начале, учитывая как хорошо работали лыжи, я знал, что смогу атаковать на последнем подъеме. У меня было достаточно сил, чтобы создать отрыв. Это невероятное чувство. (Олимпийская информационная система)

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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milanmilan

Интересно 6000 доз от астмы хватило им или нет?

14:02 18 февраля

mrazotka

Объективно стоит признать, было видно что норвег даже процентов на 80% не выложился на финише. Но на то они и астматики, чтобы так легко катаца

13:10 18 февраля

Красноармеец К

Весь свой этап дурака провалял. В лучших традициях Пети!) А на последнем круге даже под убогого косил, циркач! Хорошо, что наши такими вещами пока не занимаются.

12:51 18 февраля

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