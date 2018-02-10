Евгений Белов: "Когда узнал о решении МОК, злость просто переполняла"

Лыжник Евгений Белов вспомнил, с какими эмоциями он встретил решение о недопуске российских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане. Также он добавил, что очень хочет выступить на следующих Играх.

– Мы были на тренировочных сборах в Швеции перед первыми стартами. Готовились по плану к соревнованиям, где и узнали о таком решении, – цитирует Vsluh.ru Белова. – Это было не первое трудное решение, которое нам приходилось слышать. После такого серьезного обвинения в нашу сторону злость просто переполняла. Чувство, что ты ничего с этим не можешь поделать. От тебя мало что зависит, ты можешь просто продолжать тренироваться и ждать момента.

Я хочу поехать на следующую Олимпиаду. Я хочу очень серьезно подготовиться. Вроде бы спортсмен должен к каждому старту готовиться, но сейчас еще больше мотивации, больше спортивной злости. Я сделаю все, что от меня зависит. До следующей Олимпиады, я думаю, еще много что поменяется и у меня, и в спортивном мире.